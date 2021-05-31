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https://ria.ru/20210531/pivovarov-1735010351.html
Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково
Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково - РИА Новости, 01.06.2021
Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково
Бывший директор движения "Открытая Россия"* (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту... РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T21:02
2021-06-01T07:03
андрей пивоваров
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
сша
санкт-петербург
россия
открытая россия
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший директор движения "Открытая Россия"* (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Бородина."Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда", - сказала адвокат. По ее словам, пока Пивоваров находится в аэропорту, дополнительной информации ей не известно.Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли прямо с самолёта, который уже выехал на взлетную полосу. "Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", - сообщил он.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ
https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html
https://ria.ru/20200124/1563822611.html
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андрей пивоваров, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, сша, санкт-петербург, россия, открытая россия, пулково (аэропорт)

Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково

21:02 31.05.2021 (обновлено: 07:03 01.06.2021)
 
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший директор движения "Открытая Россия"* (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Бородина.
"Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда", - сказала адвокат. По ее словам, пока Пивоваров находится в аэропорту, дополнительной информации ей не известно.
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Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли прямо с самолёта, который уже выехал на взлетную полосу. "Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", - сообщил он.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).
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По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ
 
Андрей ПивоваровЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийСШАСанкт-ПетербургРоссияОткрытая РоссияПулково (аэропорт)
 
 
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