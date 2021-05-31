Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково
21:02 31.05.2021 (обновлено: 07:03 01.06.2021)
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший директор движения "Открытая Россия"* (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Бородина.
"Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда", - сказала адвокат. По ее словам, пока Пивоваров находится в аэропорту, дополнительной информации ей не известно.
Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли прямо с самолёта, который уже выехал на взлетную полосу. "Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", - сообщил он.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).
24 января 2020, 13:16СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ