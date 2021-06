https://ria.ru/20210531/pivovarov-1735010351.html

Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший директор движения "Открытая Россия"* (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Бородина."Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда", - сказала адвокат. По ее словам, пока Пивоваров находится в аэропорту, дополнительной информации ей не известно.Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли прямо с самолёта, который уже выехал на взлетную полосу. "Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", - сообщил он.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

