Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в субботу в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, из-за чего транспортное средство упало. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека, один из них госпитализирован.
"В результате авиационного происшествия параплан разрушен. Осуществлявшие полет пилот и 28-летний пассажир получили телесные повреждения. В настоящее время пилот от полученных травм скончался", - говорится в сообщении управления.
По факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет управление.
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