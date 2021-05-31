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Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер
Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер - РИА Новости, 31.05.2021
Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер
Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:20
2021-05-31T11:20
россия
валерий горелых
первоуральск
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в субботу в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, из-за чего транспортное средство упало. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека, один из них госпитализирован.По факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет управление.
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россия, валерий горелых, первоуральск, свердловская область, происшествия

Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер

11:20 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в субботу в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, из-за чего транспортное средство упало. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека, один из них госпитализирован.
"В результате авиационного происшествия параплан разрушен. Осуществлявшие полет пилот и 28-летний пассажир получили телесные повреждения. В настоящее время пилот от полученных травм скончался", - говорится в сообщении управления.
По факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет управление.
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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РоссияВалерий ГорелыхПервоуральскСвердловская областьПроисшествия
 
 
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