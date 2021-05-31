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Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер

Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер - РИА Новости, 31.05.2021

Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, умер

Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:20

2021-05-31T11:20

2021-05-31T11:20

россия

валерий горелых

первоуральск

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Пилот, пострадавший при крушении параплана в Свердловской области, от полученных травм скончался, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в субботу в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, из-за чего транспортное средство упало. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека, один из них госпитализирован.По факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет управление.

https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html

россия

первоуральск

свердловская область

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россия, валерий горелых, первоуральск, свердловская область, происшествия