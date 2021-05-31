https://ria.ru/20210531/pervoklassnik-1734979741.html

В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет

В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет - РИА Новости, 31.05.2021

В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет

Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проводят проверку в школе, где учительница не отпустила первоклассника с урока в туалет, РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:45

2021-05-31T17:45

2021-05-31T18:51

выкса

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проводят проверку в школе, где учительница не отпустила первоклассника с урока в туалет, сообщили РИА Новости в ведомствах.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал репортаж о скандале в учебном заведении. По словам родителей мальчика, преподаватель запретила ребенку с расстройством кишечника выходить из класса во время занятия. В итоге весь урок он просидел в грязной одежде.Как рассказала РИА Новости начальник сектора общего образования Татьяна Сафронова, в школу выезжала комиссия. Подробности инцидента устанавливаются.Сафронова также добавила, что учительница и директор учебного заведения приносят свои извинения.Выводы городское управление образования будет делать после того, как разберется в ситуации.

https://ria.ru/20200226/1565216923.html

выкса

нижегородская область

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2021

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выкса, нижегородская область, происшествия