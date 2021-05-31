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В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет
В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет - РИА Новости, 31.05.2021
В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет
Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проводят проверку в школе, где учительница не отпустила первоклассника с урока в туалет, РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:45
2021-05-31T18:51
выкса
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проводят проверку в школе, где учительница не отпустила первоклассника с урока в туалет, сообщили РИА Новости в ведомствах.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал репортаж о скандале в учебном заведении. По словам родителей мальчика, преподаватель запретила ребенку с расстройством кишечника выходить из класса во время занятия. В итоге весь урок он просидел в грязной одежде.Как рассказала РИА Новости начальник сектора общего образования Татьяна Сафронова, в школу выезжала комиссия. Подробности инцидента устанавливаются.Сафронова также добавила, что учительница и директор учебного заведения приносят свои извинения.Выводы городское управление образования будет делать после того, как разберется в ситуации.
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выкса, нижегородская область, происшествия

В Выксе проверят школу, где первоклассника не отпустили в туалет

17:45 31.05.2021 (обновлено: 18:51 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проводят проверку в школе, где учительница не отпустила первоклассника с урока в туалет, сообщили РИА Новости в ведомствах.
Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал репортаж о скандале в учебном заведении. По словам родителей мальчика, преподаватель запретила ребенку с расстройством кишечника выходить из класса во время занятия. В итоге весь урок он просидел в грязной одежде.
Как рассказала РИА Новости начальник сектора общего образования Татьяна Сафронова, в школу выезжала комиссия. Подробности инцидента устанавливаются.

"Педагог объясняет тем, что она не слышала, что он (мальчик. — Прим. ред.) отпрашивался. А когда это произошло, она его окликнула, а он убежал", — заявила она.

Сафронова также добавила, что учительница и директор учебного заведения приносят свои извинения.
Выводы городское управление образования будет делать после того, как разберется в ситуации.
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