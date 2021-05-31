https://ria.ru/20210531/perm-1735003349.html
В Пермском крае проверят видео с пьяным врачом
В Пермском крае проверят видео с пьяным врачом - РИА Новости, 31.05.2021
В Пермском крае проверят видео с пьяным врачом
Минздрав Пермского края проводит проверку после появления в соцсети видео с медработником, находившимся на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:46
2021-05-31T19:46
2021-05-31T19:46
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Минздрав Пермского края проводит проверку после появления в соцсети видео с медработником, находившимся на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения, сотрудник медучреждения отстранён от работы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в социальных сетях появилось видео с мужчиной в медицинской одежде, который находился в рабочем кабинете в неадекватном состоянии. Он лежал на кушетке и невнятно разговаривал. Указывалось, что кадры сняты в краевой больнице имени Вагнера в Березниках. Также уточнялось, что за одной из пациенток медучреждения медики плохо ухаживают, не делают необходимые перевязки."Врач с признаками алкогольного опьянения был отстранён от работы. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в ведомстве.Представитель минздрава также добавил, что с врача будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.
https://ria.ru/20210529/mat-1734717930.html
пермский край
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пермский край, происшествия