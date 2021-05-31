Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в "Москва-сити"
14:46 31.05.2021 (обновлено: 18:41 31.05.2021)
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненскго судаОглашение Пресненским районным судом приговора фигурантам дела о драке со стрельбой, которая произошла в 2017 году в ресторане башни "Око"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.
Ранее коллегия присяжных заседателей признала их виновными в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия. В прениях сторон прокурор просил назначить Исмаилову наказание в виде 19,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей, Хамидову - 18,5 лет колонии с взысканием аналогичной суммы.
Драка со стрельбой произошла в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", в результате один человек был убит и еще пятеро ранены.
Конфликт начался из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехать певице Любови Успенской. Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, нанятые формально для сопровождения некоего ценного груза, попросили шофера убрать автомобиль, после чего началась перепалка. Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана".