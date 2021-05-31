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Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в "Москва-сити"
Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в "Москва-сити" - РИА Новости, 31.05.2021
Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в "Москва-сити"
Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:46
2021-05-31T18:41
россия
магомед исмаилов
любовь успенская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фгуп охрана
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.Ранее коллегия присяжных заседателей признала их виновными в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия. В прениях сторон прокурор просил назначить Исмаилову наказание в виде 19,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей, Хамидову - 18,5 лет колонии с взысканием аналогичной суммы.Драка со стрельбой произошла в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", в результате один человек был убит и еще пятеро ранены.Конфликт начался из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехать певице Любови Успенской. Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, нанятые формально для сопровождения некоего ценного груза, попросили шофера убрать автомобиль, после чего началась перепалка. Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана".
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россия, магомед исмаилов, любовь успенская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фгуп охрана, москва, происшествия

Суд дал 15 и 16 лет колонии охранникам за перестрелку в "Москва-сити"

14:46 31.05.2021 (обновлено: 18:41 31.05.2021)
 
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненскго судаОглашение Пресненским районным судом приговора фигурантам дела о драке со стрельбой, которая произошла в 2017 году в ресторане башни "Око"
Оглашение Пресненским районным судом приговора фигурантам дела о драке со стрельбой, которая произошла в 2017 году в ресторане башни Око - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненскго суда
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.
Ранее коллегия присяжных заседателей признала их виновными в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия. В прениях сторон прокурор просил назначить Исмаилову наказание в виде 19,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей, Хамидову - 18,5 лет колонии с взысканием аналогичной суммы.
Драка со стрельбой произошла в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", в результате один человек был убит и еще пятеро ранены.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 22:18
Очевидец раскрыл детали перестрелки в "Москва-сити" в 2017 году
Конфликт начался из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехать певице Любови Успенской. Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, нанятые формально для сопровождения некоего ценного груза, попросили шофера убрать автомобиль, после чего началась перепалка. Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана".
 
РоссияМагомед ИсмаиловЛюбовь УспенскаяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ФГУП ОхранаМоскваПроисшествия
 
 
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