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В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике - РИА Новости, 31.05.2021
В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:27
2021-05-31T00:27
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривающий необходимость точного учета "переработанного" времени для установления длительности дополнительного отпуска, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ, предусматривающие установление предельного количества часов переработки при ненормированном рабочем дне – не выше 120 часов в год, необходимость точного учета времени, фактически отработанного каждым работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня и установление длительности дополнительного отпуска.Одновременно предусмотрено исключение применения таких положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Отмечается, что особенности применения ненормированного рабочего дня в их отношении могут устанавливаться учредительными документами юридического лица, локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц.Также поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.При этом законодательно, как говорится в пояснительной записке, не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Так, трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно "переработал".Авторы законопроекта подчеркивают, что часто трудовые споры между работником и работодателем возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета фактически отработанного времени.Кроме этого, в документе поясняется, что, как следует из опубликованного в мае 2021 года доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение продолжительности рабочей недели с 35-40 часов до 55 часов увеличивает риск развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%.По мнению авторов законопроекта, принятие документа позволит защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.
https://ria.ru/20210303/sokraschenie-1599716216.html
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество

В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике

00:27 31.05.2021
 
© Depositphotos / VolurolМужчина на работе
Мужчина на работе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / Volurol
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривающий необходимость точного учета "переработанного" времени для установления длительности дополнительного отпуска, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ, предусматривающие установление предельного количества часов переработки при ненормированном рабочем дне – не выше 120 часов в год, необходимость точного учета времени, фактически отработанного каждым работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня и установление длительности дополнительного отпуска.
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Одновременно предусмотрено исключение применения таких положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Отмечается, что особенности применения ненормированного рабочего дня в их отношении могут устанавливаться учредительными документами юридического лица, локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц.
Также поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.
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При этом законодательно, как говорится в пояснительной записке, не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Так, трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно "переработал".
Авторы законопроекта подчеркивают, что часто трудовые споры между работником и работодателем возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета фактически отработанного времени.
Кроме этого, в документе поясняется, что, как следует из опубликованного в мае 2021 года доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение продолжительности рабочей недели с 35-40 часов до 55 часов увеличивает риск развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%.
По мнению авторов законопроекта, принятие документа позволит защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.
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РоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
 
 
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