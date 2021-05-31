https://ria.ru/20210531/patrushev-1735001731.html

Патрушев допустил силовой ответ на недружественные действия против России

Патрушев допустил силовой ответ на недружественные действия против России - РИА Новости, 31.05.2021

Патрушев допустил силовой ответ на недружественные действия против России

Россия не исключает силового ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:29

2021-05-31T19:29

2021-05-31T23:22

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия не исключает силового ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.Он подчеркнул, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности провозглашается стремление к повышению доверия и стабильности в международных отношениях."Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", — сказал секретарь Совбеза.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли здесь речь о военных действия, Патрушев подчеркнул, что в первую очередь подразумеваются экономические санкции, однако в случае необходимости Москва готова применить и силовые методы.

https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html

россия

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россия, николай патрушев, безопасность