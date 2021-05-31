https://ria.ru/20210531/patrushev-1734971963.html

Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности - РИА Новости, 31.05.2021

Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:10

2021-05-31T17:10

2021-05-31T19:21

россия

николай патрушев

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.По его словам, в последнее время для России стала актуальной проблема появления новых угроз:"Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета — информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", — отметил он.Патрушев подчеркнул, что Москва выступает за развитие межгосударственного сотрудничества в этой сфере и создание глобального международно-правового режима, которые обеспечивал бы регулирование этой отрасли.Борьба с искажением историиСекретарь Совбеза добавил, что новая стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения."Будущее России, помимо материального благополучия ее граждан, зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков", — сказал он.По его словам, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в стратегии отмечена как один из главных приоритетов.Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны по сути своей преступны, подчеркнул Патрушев."Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", — добавил он.По словам Патрушева, речь в том числе идет об Украине."Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве", — отметил он.Патрушев назвал недопустимым уравнивание отдавших жизни за свободу Родины с нацистскими преступниками.В апреле президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. В числе основных угроз там отмечают как различные проблемы использования новейших технологий, так и попытки вмешательства во внутренние дела.

https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html

https://ria.ru/20210303/ugroza-1599843625.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, безопасность, общество