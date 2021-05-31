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Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности
Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности - РИА Новости, 31.05.2021
Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности
Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:10
2021-05-31T19:21
россия
николай патрушев
безопасность
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.По его словам, в последнее время для России стала актуальной проблема появления новых угроз:"Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета — информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", — отметил он.Патрушев подчеркнул, что Москва выступает за развитие межгосударственного сотрудничества в этой сфере и создание глобального международно-правового режима, которые обеспечивал бы регулирование этой отрасли.Борьба с искажением историиСекретарь Совбеза добавил, что новая стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения."Будущее России, помимо материального благополучия ее граждан, зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков", — сказал он.По его словам, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в стратегии отмечена как один из главных приоритетов.Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны по сути своей преступны, подчеркнул Патрушев."Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", — добавил он.По словам Патрушева, речь в том числе идет об Украине."Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве", — отметил он.Патрушев назвал недопустимым уравнивание отдавших жизни за свободу Родины с нацистскими преступниками.В апреле президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. В числе основных угроз там отмечают как различные проблемы использования новейших технологий, так и попытки вмешательства во внутренние дела.
https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html
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россия, николай патрушев, безопасность, общество

Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

17:10 31.05.2021 (обновлено: 19:21 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Информационное пространство станет одним из ключевых приоритетов новой редакции стратегии нацбезопасности России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза Николай Патрушев.
По его словам, в последнее время для России стала актуальной проблема появления новых угроз:
  • использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России;
  • значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы;
  • стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами интернета;
  • масштабное распространение недостоверной информации;
  • рост преступности с применением цифровых технологий.
"Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета — информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", — отметил он.
Патрушев подчеркнул, что Москва выступает за развитие межгосударственного сотрудничества в этой сфере и создание глобального международно-правового режима, которые обеспечивал бы регулирование этой отрасли.
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Борьба с искажением истории

Секретарь Совбеза добавил, что новая стратегия также будет направлена на защиту духовно-нравственных ценностей и исторической памяти на фоне попыток их искажения.
"Будущее России, помимо материального благополучия ее граждан, зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков", — сказал он.
По его словам, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти в стратегии отмечена как один из главных приоритетов.
Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны по сути своей преступны, подчеркнул Патрушев.
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"Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", — добавил он.
По словам Патрушева, речь в том числе идет об Украине.
"Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве", — отметил он.
Патрушев назвал недопустимым уравнивание отдавших жизни за свободу Родины с нацистскими преступниками.
В апреле президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. В числе основных угроз там отмечают как различные проблемы использования новейших технологий, так и попытки вмешательства во внутренние дела.
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