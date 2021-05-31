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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание
Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание - РИА Новости, 31.05.2021
Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание
Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:16
2021-05-31T17:16
культура
мариинский театр
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе театра.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было.
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санкт-петербург
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Момент падения с самоката танцора Мариинского театра
Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге. Он пытался объехать прохожих. При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому.
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мариинский театр, санкт-петербург

Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание

17:16 31.05.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе театра.
"Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, сейчас наблюдается улучшение в его состоянии. Он в сознании и дышит самостоятельно", - сказано в сообщении.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было.
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге, сообщил источник
 
КультураМариинский театрСанкт-Петербург
 
 
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