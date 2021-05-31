https://ria.ru/20210531/padenie-1734973132.html

Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание

Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание - РИА Новости, 31.05.2021

Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:16

2021-05-31T17:16

2021-05-31T17:16

культура

мариинский театр

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе театра.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было.

https://ria.ru/20210126/mariinka-1594680308.html

санкт-петербург

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2021

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Момент падения с самоката танцора Мариинского театра Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге. Он пытался объехать прохожих. При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому. 2021-05-31T17:16 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариинский театр, санкт-петербург