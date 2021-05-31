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Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание
Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание - РИА Новости, 31.05.2021
Солист Мариинки, пострадавший после падения с самоката, пришел в сознание
Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:16
2021-05-31T17:16
2021-05-31T17:16
культура
мариинский театр
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщили в пресс-службе театра.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было.
https://ria.ru/20210126/mariinka-1594680308.html
санкт-петербург
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Момент падения с самоката танцора Мариинского театра
Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге. Он пытался объехать прохожих. При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому.
2021-05-31T17:16
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мариинский театр, санкт-петербург