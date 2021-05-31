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В гостинице, где может состояться саммит Россия-США, раскупили все номера
В гостинице, где может состояться саммит Россия-США, раскупили все номера - РИА Новости, 31.05.2021
В гостинице, где может состояться саммит Россия-США, раскупили все номера
В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит Россия-США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:06
2021-05-31T04:27
россия
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 31 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит Россия-США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщает корреспондент РИА Новости.По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи."Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет", - заявила РИА Новости сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.За прошедшие дни корреспондент РИА Новости несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая. При желании можно заказать ланч в ресторане при отеле, который подадут на террасе около бассейна, однако зарезервировать столик придется заранее. Бар в лобби, где обычно можно было заказать чай или кофе, также пока не работает, так как в связи с пандемией до понедельника в стране действует запрет на посещение ресторанов в закрытых помещениях.Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств РФ и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД РФ Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку "Перезагрузка". Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.Данный отель любят и власти Женевы. Он находится в непосредственной близости от ООН и женевского аэропорта, и здесь удобно обеспечивать охрану, если понадобится.Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental в Wilson Hotel невозможно забронировать комнату с 11 по 18 июня. Здесь любят останавливаться американские делегации и в свое время также проводились международные встречи по Ирану и Сирии. Кроме того, отель соседствует с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека и носит имя Вудро Вильсона, 28-го президента США и лауреата Нобелевской премии мира 1919 года, присуждённой ему за миротворческие усилия.Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось.На данный момент ни российские, ни американские источники РИА Новости не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается "очень много вариантов".
https://ria.ru/20210530/evrosoyuz-1734803727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/evrosoyuz-1734790160.html
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россия, сша, в мире

В гостинице, где может состояться саммит Россия-США, раскупили все номера

03:06 31.05.2021 (обновлено: 04:27 31.05.2021)
 
© Depositphotos / DragonImagesНомер отеля
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / DragonImages
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит Россия-США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.
"Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет", - заявила РИА Новости сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.
За прошедшие дни корреспондент РИА Новости несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая. При желании можно заказать ланч в ресторане при отеле, который подадут на террасе около бассейна, однако зарезервировать столик придется заранее. Бар в лобби, где обычно можно было заказать чай или кофе, также пока не работает, так как в связи с пандемией до понедельника в стране действует запрет на посещение ресторанов в закрытых помещениях.
Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств РФ и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД РФ Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку "Перезагрузка". Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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Данный отель любят и власти Женевы. Он находится в непосредственной близости от ООН и женевского аэропорта, и здесь удобно обеспечивать охрану, если понадобится.
Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental в Wilson Hotel невозможно забронировать комнату с 11 по 18 июня. Здесь любят останавливаться американские делегации и в свое время также проводились международные встречи по Ирану и Сирии. Кроме того, отель соседствует с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека и носит имя Вудро Вильсона, 28-го президента США и лауреата Нобелевской премии мира 1919 года, присуждённой ему за миротворческие усилия.
Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось.
На данный момент ни российские, ни американские источники РИА Новости не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается "очень много вариантов".
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