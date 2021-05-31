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В Приморье нашли человеческие останки начала прошлого века
В Приморье нашли человеческие останки начала прошлого века - РИА Новости, 31.05.2021
В Приморье нашли человеческие останки начала прошлого века
Захоронение человеческих останков, вероятно, дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны, обнаружено на территории автобазы в Приморье при... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:57
2021-05-31T08:57
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Захоронение человеческих останков, вероятно, дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны, обнаружено на территории автобазы в Приморье при строительных работах, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск""В Надеждинском районе… во время земляных строительных работ на территории автобазы были обнаружены человеческие останки. Поисковики прибыли на место по приглашению известной жительницы Раздольненского сельского поселения Ирины Кожедуб. Здесь при очистке фундамента здания экскаватор наткнулся на человеческие останки", - говорится в сообщении.Вызванные на место следователи изъяли костные фрагменты для проведения экспертизы. Выяснилось, что останки не являются единичными. В раскопах нашли остатки гробов. Поисковики уточняют, что один из скелетов в гробу имел следы ударного воздействия, нижней части черепа не было, также отсутствовали части позвоночника, костей таза, некоторые ребра. Активисты предположили, что человек попал под ударную волну или же был расчленен. Костные останки, собранные в отвалах, тоже имели следы переломов и множественные трещины и сколы."На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы человеческие останки из четырех импровизированных гробов… Это грубо сколоченные узкие деревянные ящики в форме корыта. У них нет классического расширения в головной части, плоская крышка была только на двух из них. И полноценное человеческое тело не поместилось бы сюда. Вчера были подняты сразу два ящика, стоящих друг на друге, у которых вообще не было крышек. Вызывает непонимание состояние останков, находящихся в этих "гробах" - это части тел людей, сложенные по силуэту тела (куски черепов, рук, ног, ребер, тазовых костей). Создается впечатление, что это было либо госпитальное захоронение, куда складывали ампутированные части тел, либо сбор и захоронение после боя", - отмечает "Авиапоиск".Практически полный "набор" костей имел только один скелет. Опознавательных предметов – одежды и прочего – найдено не было. Но в одном из ящиков обнаружен загнутый крючок, напоминающий стоматологическую кюретку, а в другом ящике - пуговица из мягкого материала, напоминающего резину."Предварительные версии поискового расследования: жертвы какого-то чрезвычайного происшествия дореволюционного периода; Гражданская война, замученные пытками японцев партизаны и местные жители; госпитальное захоронение остатков тел после операций 1938 или 1945 года; поздние жертвы работ на китайском предприятии 1990-х годов. Наименее вероятная версия", - сообщают поисковики.Сейчас они отрабатывают эти версии.
https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html
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надеждинский район

В Приморье нашли человеческие останки начала прошлого века

08:57 31.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Захоронение человеческих останков, вероятно, дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны, обнаружено на территории автобазы в Приморье при строительных работах, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск"
Надеждинском районе… во время земляных строительных работ на территории автобазы были обнаружены человеческие останки. Поисковики прибыли на место по приглашению известной жительницы Раздольненского сельского поселения Ирины Кожедуб. Здесь при очистке фундамента здания экскаватор наткнулся на человеческие останки", - говорится в сообщении.
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Вызванные на место следователи изъяли костные фрагменты для проведения экспертизы. Выяснилось, что останки не являются единичными. В раскопах нашли остатки гробов. Поисковики уточняют, что один из скелетов в гробу имел следы ударного воздействия, нижней части черепа не было, также отсутствовали части позвоночника, костей таза, некоторые ребра. Активисты предположили, что человек попал под ударную волну или же был расчленен. Костные останки, собранные в отвалах, тоже имели следы переломов и множественные трещины и сколы.
"На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы человеческие останки из четырех импровизированных гробов… Это грубо сколоченные узкие деревянные ящики в форме корыта. У них нет классического расширения в головной части, плоская крышка была только на двух из них. И полноценное человеческое тело не поместилось бы сюда. Вчера были подняты сразу два ящика, стоящих друг на друге, у которых вообще не было крышек. Вызывает непонимание состояние останков, находящихся в этих "гробах" - это части тел людей, сложенные по силуэту тела (куски черепов, рук, ног, ребер, тазовых костей). Создается впечатление, что это было либо госпитальное захоронение, куда складывали ампутированные части тел, либо сбор и захоронение после боя", - отмечает "Авиапоиск".
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"Предварительные версии поискового расследования: жертвы какого-то чрезвычайного происшествия дореволюционного периода; Гражданская война, замученные пытками японцев партизаны и местные жители; госпитальное захоронение остатков тел после операций 1938 или 1945 года; поздние жертвы работ на китайском предприятии 1990-х годов. Наименее вероятная версия", - сообщают поисковики.
Сейчас они отрабатывают эти версии.
 
Надеждинский район
 
 
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