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Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы
Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы - РИА Новости, 31.05.2021
Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы
Во вторник, 1 июня, Землю настигнет волна солнечной плазмы, сообщил сайт spaceweather.com. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:54
2021-05-31T21:54
2021-05-31T22:09
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Во вторник, 1 июня, Землю настигнет волна солнечной плазмы, сообщил сайт spaceweather.com. Отмечается, что облако вещества было выброшено в космос 28 мая. По словам ученых, это станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле. При этом до Земли долетит только периферия облака плазмы, предупредили специалисты. На сайте spaceweather.com уточнили, что первого июня жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу". Также в этот день возможны незначительные геомагнитные бури.
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