https://ria.ru/20210531/novosti-1734871404.html

Портал Newsru.com прекратил работу

Портал Newsru.com прекратил работу - РИА Новости, 31.05.2021

Портал Newsru.com прекратил работу

Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:55

2021-05-31T09:55

2021-05-31T10:00

владимир гусинский

сша

россия

нтв

медиа - общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания."Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в заявлении редакции.Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым."Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - указано в сообщении.Newsru.com - российское интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гусинский, сша, россия, нтв, медиа - общество