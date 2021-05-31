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Портал Newsru.com прекратил работу
Портал Newsru.com прекратил работу - РИА Новости, 31.05.2021
Портал Newsru.com прекратил работу
Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:55
2021-05-31T10:00
владимир гусинский
сша
россия
нтв
медиа - общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания."Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в заявлении редакции.Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым."Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - указано в сообщении.Newsru.com - российское интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.
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владимир гусинский, сша, россия, нтв, медиа - общество

Портал Newsru.com прекратил работу

09:55 31.05.2021 (обновлено: 10:00 31.05.2021)
 
Главная страница сайта "Newsru.com"
Главная страница сайта Newsru.com
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.
"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в заявлении редакции.
Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым.
"Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - указано в сообщении.
Newsru.com - российское интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.
 
Владимир ГусинскийСШАРоссияНТВМедиа - Общество
 
 
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