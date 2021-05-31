https://ria.ru/20210531/novosti-1734871404.html
Портал Newsru.com прекратил работу
Портал Newsru.com прекратил работу - РИА Новости, 31.05.2021
Портал Newsru.com прекратил работу
Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:55
2021-05-31T09:55
2021-05-31T10:00
владимир гусинский
сша
россия
нтв
медиа - общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734871350_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_bdf8787070d4ba6452ee6556cd21bcb3.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания."Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в заявлении редакции.Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым."Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - указано в сообщении.Newsru.com - российское интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.
сша
россия
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2021
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир гусинский, сша, россия, нтв, медиа - общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Портал Newsru.com
сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.
"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в заявлении редакции.
Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым.
"Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - указано в сообщении.
Newsru.com - российское
интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ
и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.