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Нигерийские боевики похитили около 200 школьников
Нигерийские боевики похитили около 200 школьников - РИА Новости, 31.05.2021
Нигерийские боевики похитили около 200 школьников
Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:16
2021-05-31T00:16
2021-05-31T05:33
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей.По данным издания, боевики напали на школу в городе Тегина днем в воскресенье. Они открыли огонь, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее сообщалось, что бандиты освободили 14 студентов местного университета в штате Кадуна, которые были похищены еще в апреле.
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
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