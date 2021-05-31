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Нигерийские боевики похитили около 200 школьников
Нигерийские боевики похитили около 200 школьников - РИА Новости, 31.05.2021
Нигерийские боевики похитили около 200 школьников
Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:16
2021-05-31T05:33
нигерия
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей.По данным издания, боевики напали на школу в городе Тегина днем в воскресенье. Они открыли огонь, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее сообщалось, что бандиты освободили 14 студентов местного университета в штате Кадуна, которые были похищены еще в апреле.
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нигерия, в мире

Нигерийские боевики похитили около 200 школьников

00:16 31.05.2021 (обновлено: 05:33 31.05.2021)
 
© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей.
По данным издания, боевики напали на школу в городе Тегина днем в воскресенье. Они открыли огонь, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.
Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.
Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее сообщалось, что бандиты освободили 14 студентов местного университета в штате Кадуна, которые были похищены еще в апреле.
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