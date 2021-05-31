https://ria.ru/20210531/nigeriya-1734852041.html

Нигерийские боевики похитили около 200 школьников

Нигерийские боевики похитили около 200 школьников - РИА Новости, 31.05.2021

Нигерийские боевики похитили около 200 школьников

Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T00:16

2021-05-31T00:16

2021-05-31T05:33

нигерия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей.По данным издания, боевики напали на школу в городе Тегина днем в воскресенье. Они открыли огонь, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее сообщалось, что бандиты освободили 14 студентов местного университета в штате Кадуна, которые были похищены еще в апреле.

https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигерия, в мире