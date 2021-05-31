https://ria.ru/20210531/neft-1734853548.html

Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году - РИА Новости, 31.05.2021

Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T01:04

2021-05-31T01:04

2021-05-31T01:04

петербургский международный экономический форум

россия

акра

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил сухов

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.Сухов подчеркнул, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Однако фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. В случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.Данный прогноз согласуется с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития. ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/ekonomika-1734703649.html

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россия, акра, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика