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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210531/neft-1734853548.html
Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году - РИА Новости, 31.05.2021
Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T01:04
2021-05-31T01:04
петербургский международный экономический форум
россия
акра
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил сухов
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.Сухов подчеркнул, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Однако фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. В случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.Данный прогноз согласуется с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития. ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, акра, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика

Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

01:04 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
"Наш базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году – 55-60 долларов за баррель. Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+", - рассказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Сухов подчеркнул, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Однако фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. В случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.
Данный прогноз согласуется с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития. ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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