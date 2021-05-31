https://ria.ru/20210531/natsbezopasnost-1734971249.html

Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности

Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 31.05.2021

Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности

Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:06

2021-05-31T17:06

2021-05-31T19:26

россия

николай патрушев

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев."Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", - добавил он.Новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет высшим приоритетом сбережение народа России, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил Николай Патрушев.Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев."Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза.Он отметил, что этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев."Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.Россия стремится к повышению доверия и безопасности в международной сфере, это подчеркивается в новой редакции стратегии нацбезопасности РФ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."В новой редакции стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Он добавил, что в стратегии отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733461637.html

https://ria.ru/20200703/1573862600.html

https://ria.ru/20210525/triada-1733834738.html

https://ria.ru/20210527/armiya-1734446252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, безопасность, общество