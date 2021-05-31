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Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности
Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 31.05.2021
Патрушев назвал высший приоритет новой стратегии нацбезопасности
Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:06
2021-05-31T17:06
2021-05-31T19:26
россия
николай патрушев
безопасность
общество
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев."Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", - добавил он.Новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет высшим приоритетом сбережение народа России, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил Николай Патрушев.Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев."Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза.Он отметил, что этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев."Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.Россия стремится к повышению доверия и безопасности в международной сфере, это подчеркивается в новой редакции стратегии нацбезопасности РФ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."В новой редакции стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Он добавил, что в стратегии отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации.
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россия, николай патрушев, безопасность, общество
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости.
Новая стратегия национальной безопасности России
определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете
".
При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев.
"Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", - добавил он.
Новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет высшим приоритетом сбережение народа России, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил Николай Патрушев.
"В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России", - сказал он в интервью "Российской газете".
Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.
Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев.
"Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Он отметил, что этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.
Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.
Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев.
"Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".
Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.
Россия стремится к повышению доверия и безопасности в международной сфере, это подчеркивается в новой редакции стратегии нацбезопасности РФ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"В новой редакции стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Он добавил, что в стратегии отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации.