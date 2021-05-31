https://ria.ru/20210531/nato-1734975675.html

В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"

В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне" - РИА Новости, 31.05.2021

В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"

Россия становится "более агрессивной внешне" и НАТО адаптируется к этим реалиям, заявил в Бухаресте замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:26

2021-05-31T17:26

2021-05-31T17:26

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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Россия становится "более агрессивной внешне" и НАТО адаптируется к этим реалиям, заявил в Бухаресте замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.Джоанэ находится в Бухаресте с рабочим визитом, он принял участие в пресс-конференции вместе с министром обороны Румынии Николае Чукэ.По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО, поэтому часть публичного послания организации заключается в том, что Альянс готов защищать всю территорию союзников.Джоанэ добавил, что именно Россия отказывается от переговоров с НАТО."Я лично за последний год несколько раз отправлял повторные запросы российской стороне о встрече совета Россия - НАТО… К несчастью, до настоящего времени Россия не дала положительного ответа о проведении заседания совета Россия - НАТО, последнее предложение я сделал несколько дней назад", - подчеркнул Джоанэ.Визит замгенсека НАТО в Румынию проходит на фоне учений Альянса Steadfast Defender 21.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Ранее в МИД РФ назвали ложью заявления о том, что Россия отказывается от диалога с НАТО, а в Кремле заявили о готовности к "равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору", но отметили, что пока таких инициатив от Альянса не было

https://ria.ru/20210531/nato-1734928630.html

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россия, нато, европа, в мире