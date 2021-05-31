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В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"
В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне" - РИА Новости, 31.05.2021
В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"
Россия становится "более агрессивной внешне" и НАТО адаптируется к этим реалиям, заявил в Бухаресте замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:26
2021-05-31T17:26
россия
нато
европа
в мире
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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Россия становится "более агрессивной внешне" и НАТО адаптируется к этим реалиям, заявил в Бухаресте замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.Джоанэ находится в Бухаресте с рабочим визитом, он принял участие в пресс-конференции вместе с министром обороны Румынии Николае Чукэ.По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО, поэтому часть публичного послания организации заключается в том, что Альянс готов защищать всю территорию союзников.Джоанэ добавил, что именно Россия отказывается от переговоров с НАТО."Я лично за последний год несколько раз отправлял повторные запросы российской стороне о встрече совета Россия - НАТО… К несчастью, до настоящего времени Россия не дала положительного ответа о проведении заседания совета Россия - НАТО, последнее предложение я сделал несколько дней назад", - подчеркнул Джоанэ.Визит замгенсека НАТО в Румынию проходит на фоне учений Альянса Steadfast Defender 21.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Ранее в МИД РФ назвали ложью заявления о том, что Россия отказывается от диалога с НАТО, а в Кремле заявили о готовности к "равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору", но отметили, что пока таких инициатив от Альянса не было
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россия, нато, европа, в мире

В НАТО заявили, что Россия становится "более агрессивной внешне"

17:26 31.05.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Россия становится "более агрессивной внешне" и НАТО адаптируется к этим реалиям, заявил в Бухаресте замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
Джоанэ находится в Бухаресте с рабочим визитом, он принял участие в пресс-конференции вместе с министром обороны Румынии Николае Чукэ.

"Действия России дестабилизируют, к сожалению, мы видим, что Россия становится все более репрессивной внутри с точки зрения политических оппонентов и более агрессивной внешне. Мы адаптируемся к этим реалиям", - цитирует Джоанэ румынское агентство Agerpres.

По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО, поэтому часть публичного послания организации заключается в том, что Альянс готов защищать всю территорию союзников.
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Джоанэ добавил, что именно Россия отказывается от переговоров с НАТО.
"Я лично за последний год несколько раз отправлял повторные запросы российской стороне о встрече совета Россия - НАТО… К несчастью, до настоящего времени Россия не дала положительного ответа о проведении заседания совета Россия - НАТО, последнее предложение я сделал несколько дней назад", - подчеркнул Джоанэ.
Визит замгенсека НАТО в Румынию проходит на фоне учений Альянса Steadfast Defender 21.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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