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Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции - РИА Новости, 31.05.2021

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции

Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T23:41

2021-05-31T23:41

2021-05-31T23:41

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook."Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала она.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран.Прага также призвала Москву исключить ее из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами.В ответ на это Мария Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, москва, чехия, в мире