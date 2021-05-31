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Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции
Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции - РИА Новости, 31.05.2021
Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции
Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T23:41
2021-05-31T23:41
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook."Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала она.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран.Прага также призвала Москву исключить ее из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами.В ответ на это Мария Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, москва, чехия, в мире

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции

23:41 31.05.2021
 
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook.
"Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала она.
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран.
Прага также призвала Москву исключить ее из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами.
В ответ на это Мария Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".
В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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