https://ria.ru/20210531/narushenie-1735020272.html
Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции
Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции - РИА Новости, 31.05.2021
Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции
Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T23:41
2021-05-31T23:41
2021-05-31T23:41
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook."Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала она.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран.Прага также призвала Москву исключить ее из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами.В ответ на это Мария Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, москва, чехия, в мире