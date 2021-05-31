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Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами
Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами - РИА Новости, 31.05.2021
Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:02
2021-05-31T17:57
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности. Это следует из доклада о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.Эта мера должна затронуть "страдающих педофилией" людей.Также Кузнецова считает необходимым рекомендовать Федеральному собранию способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с подобными деяниями против несовершеннолетних.Уполномоченный по правам ребенка также предложила ставить специальные штампы в паспортах россиян, которые совершили преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей.Также Кузнецова считает необходимым разработать и утвердить федеральную концепцию безопасности детства. Государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности до 2024 года", по ее мнению, нужно дополнить положением о проведении исследования причин роста преступлений против несовершеннолетних.Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность внедрения единой межведомственной системы электронного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей. Также она рекомендовала правительству принять меры по развитию сети центров для помощи подросткам и их семьям, подвергшимся деструктивному влиянию, в том числе через интернет, а также находящимся в группе риска.
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

14:02 31.05.2021 (обновлено: 17:57 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи. Стоп-кадр видео
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности. Это следует из доклада о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.
Эта мера должна затронуть "страдающих педофилией" людей.
Также Кузнецова считает необходимым рекомендовать Федеральному собранию способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с подобными деяниями против несовершеннолетних.
Уполномоченный по правам ребенка также предложила ставить специальные штампы в паспортах россиян, которые совершили преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей.
Также Кузнецова считает необходимым разработать и утвердить федеральную концепцию безопасности детства. Государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности до 2024 года", по ее мнению, нужно дополнить положением о проведении исследования причин роста преступлений против несовершеннолетних.
Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность внедрения единой межведомственной системы электронного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей. Также она рекомендовала правительству принять меры по развитию сети центров для помощи подросткам и их семьям, подвергшимся деструктивному влиянию, в том числе через интернет, а также находящимся в группе риска.
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
 
 
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