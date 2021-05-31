https://ria.ru/20210531/nadzor-1734926348.html

Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами - РИА Новости, 31.05.2021

Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:02

2021-05-31T14:02

2021-05-31T17:57

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности. Это следует из доклада о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.Эта мера должна затронуть "страдающих педофилией" людей.Также Кузнецова считает необходимым рекомендовать Федеральному собранию способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с подобными деяниями против несовершеннолетних.Уполномоченный по правам ребенка также предложила ставить специальные штампы в паспортах россиян, которые совершили преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей.Также Кузнецова считает необходимым разработать и утвердить федеральную концепцию безопасности детства. Государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности до 2024 года", по ее мнению, нужно дополнить положением о проведении исследования причин роста преступлений против несовершеннолетних.Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность внедрения единой межведомственной системы электронного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей. Также она рекомендовала правительству принять меры по развитию сети центров для помощи подросткам и их семьям, подвергшимся деструктивному влиянию, в том числе через интернет, а также находящимся в группе риска.

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

россия

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россия, анна кузнецова, общество