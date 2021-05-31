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МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков
МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков - РИА Новости, 31.05.2021
МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков
В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:30
2021-05-31T14:30
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде.Так официальный представитель министерства Ирина Волк прокомментировала публикации ряда СМИ на эту тему – в них утверждалось, что эту норму МВД РФ разрабатывает вместе с Минпромторгом.При этом ранее МВД РФ, по словам Волк, давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По оценке министерства, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров."Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", - резюмировала Волк.Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков

14:30 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде.
Так официальный представитель министерства Ирина Волк прокомментировала публикации ряда СМИ на эту тему – в них утверждалось, что эту норму МВД РФ разрабатывает вместе с Минпромторгом.
"Данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает", - заявила Волк журналистам в понедельник.
При этом ранее МВД РФ, по словам Волк, давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По оценке министерства, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров.
"Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", - резюмировала Волк.
Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.
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РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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