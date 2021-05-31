https://ria.ru/20210531/mvd-1734932436.html

МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков

МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков - РИА Новости, 31.05.2021

МВД опровергло сообщения о планах по установке на автомобили алкозамков

В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:30

2021-05-31T14:30

2021-05-31T14:30

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В МВД РФ заявили, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде.Так официальный представитель министерства Ирина Волк прокомментировала публикации ряда СМИ на эту тему – в них утверждалось, что эту норму МВД РФ разрабатывает вместе с Минпромторгом.При этом ранее МВД РФ, по словам Волк, давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По оценке министерства, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров."Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными", - резюмировала Волк.Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.

https://ria.ru/20210525/gosduma-1733856129.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество