https://ria.ru/20210531/moskva-1734988584.html

Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон

Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон - РИА Новости, 31.05.2021

Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон

Полноценный купальный сезон в Москве откроется 12-13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:26

2021-05-31T18:26

2021-05-31T18:26

евгений тишковец

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полноценный купальный сезон в Москве откроется 12-13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К 12-13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", - рассказал он.Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО).

https://ria.ru/20210524/pogoda-1733583901.html

москва

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2021

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евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество