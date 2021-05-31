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Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон
Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон - РИА Новости, 31.05.2021
Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон
Полноценный купальный сезон в Москве откроется 12-13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:26
2021-05-31T18:26
евгений тишковец
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полноценный купальный сезон в Москве откроется 12-13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К 12-13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", - рассказал он.Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО).
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евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве откроется полноценный купальный сезон

18:26 31.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полноценный купальный сезон в Москве откроется 12-13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К 12-13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", - рассказал он.
Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО).
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 05:06
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета
 
Евгений ТишковецФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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