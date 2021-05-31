https://ria.ru/20210531/metalloprokat-1735012097.html
ФАС проведет дополнительные проверки на рынке металлопроката
ФАС проведет дополнительные проверки на рынке металлопроката - РИА Новости, 31.05.2021
ФАС проведет дополнительные проверки на рынке металлопроката
Территориальные управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката, сообщило... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:21
2021-05-31T21:21
2021-05-31T21:21
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территориальные управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката, сообщило ведомство."Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", - говорится в сообщении.В апреле ФАС уже возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, а также провела проверки ряда организаций и возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Стройтехцентр", "А Группы", "Уралметаллстрой", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения.Отмечается, что 26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. При этом компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня.
https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734876356.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новолипецкий металлургический комбинат, экономика
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территориальные управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката, сообщило ведомство.
"Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", - говорится в сообщении.
В апреле ФАС уже возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, а также провела проверки ряда организаций и возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Стройтехцентр", "А Группы", "Уралметаллстрой", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения.
Отмечается, что 26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. При этом компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня.