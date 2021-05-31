https://ria.ru/20210531/lukashenko-1734906393.html

Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2021

Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отказ Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:37

2021-05-31T12:37

2021-05-31T12:37

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отказ Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав это "личным пространством" главы государства.Ранее стало известно, что Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться в море во время визита в Сочи, тот с удовольствием согласился."Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему Путин не пошел купаться в море с Лукашенко, и связано ли это с вопросами здоровья и безопасности главы государства.Совместные планы, как отметил пресс-секретарь президента РФ, были реализованы, "на следующий день, в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили".

https://ria.ru/20210529/peregovory-1734752178.html

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, политика