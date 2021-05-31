https://ria.ru/20210531/lg-1734916876.html

LG полностью свернула производство смартфонов

LG полностью свернула производство смартфонов - РИА Новости, 31.05.2021

LG полностью свернула производство смартфонов

Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:22

2021-05-31T13:22

2021-05-31T13:22

наука

google android

lg electronics

южная корея

технологии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а единственный специализированный завод во Вьетнаме займется сборкой бытовой техники. Прощальными смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и LG Rollable, которые так и не попали в свободную продажу. Несколько тысяч выпущенных моделей компания распродает среди своих сотрудников в Южной Корее. Площадка во Вьетнаме с 2015 года стала основной для производства мобильной электроники LG. Помимо смартфонов, там изготавливаются модули камер, дисплеи и крупная бытовая техника. Она станет основным направлением завода после 31 мая 2021 года.В LG объявила об уходе с рынка смартфонов в апреле 2021 года на фоне резкого снижения спроса на устройства компании. Южнокорейский производитель пообещал поддерживать существующие смартфоны, современные модели которых получат обновление до Android 12, а гарантийное обслуживание будет осуществляться в полной мере.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/smartfon-1604313949.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, lg electronics, южная корея, технологии