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LG полностью свернула производство смартфонов
LG полностью свернула производство смартфонов - РИА Новости, 31.05.2021
LG полностью свернула производство смартфонов
Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:22
2021-05-31T13:22
2021-05-31T13:22
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lg electronics
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а единственный специализированный завод во Вьетнаме займется сборкой бытовой техники. Прощальными смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и LG Rollable, которые так и не попали в свободную продажу. Несколько тысяч выпущенных моделей компания распродает среди своих сотрудников в Южной Корее. Площадка во Вьетнаме с 2015 года стала основной для производства мобильной электроники LG. Помимо смартфонов, там изготавливаются модули камер, дисплеи и крупная бытовая техника. Она станет основным направлением завода после 31 мая 2021 года.В LG объявила об уходе с рынка смартфонов в апреле 2021 года на фоне резкого снижения спроса на устройства компании. Южнокорейский производитель пообещал поддерживать существующие смартфоны, современные модели которых получат обновление до Android 12, а гарантийное обслуживание будет осуществляться в полной мере.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/smartfon-1604313949.html
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