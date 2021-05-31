https://ria.ru/20210531/leto-1734984655.html

Москвичам рассказали о погоде летом

Москвичам рассказали о погоде летом - РИА Новости, 31.05.2021

Москвичам рассказали о погоде летом

Лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:07

2021-05-31T18:07

2021-05-31T18:53

россия

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в столице и Центральной России ожидается вполне благодатный. Так, средняя температура воздуха за всё лето лишь немного - на 0,5-1,5 градуса - превысит многолетние показатели, норма: ночью плюс 12,3, днем плюс 22,1. А недобор по осадкам составит всего 10-20%, при норме 246 миллиметров. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть "суховатым", то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России", - рассказал Тишковец.По его словам, в июне, несмотря на прохладный старт, уже 3-4 числа температура вернется в климатическое русло, а к 5-6 июня воздух в столице, в условиях солнечной и сухой погоды, и вовсе прогреется до плюс 23-28 градусов. Во второй декаде месяца дождей выпадет 80-100%, превышение нормы ожидается незначительное, и дневная температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов, при этом водоемы прогреются до плюс 18 - плюс 20 градусов. В третьей декаде станет жарче и больше солнечных дней, положительное отклонение от среднего составит плюс 1 - плюс 3 градуса, осадков выпадет не более 60-80%."На макушку лета – июль температура воздуха прогнозируется на полградуса выше нормы, количество осадков, из-за периода активных гроз и за счет высокой "скорострельности" ливней, может превысить норму на 20%, что вовсе не означает, что месяц будет дождливым. Среднемесячная температура в августе будет теплее показателей метеостатистики всего на 0,5 - 1 градус с количеством небесной влаги, соответствующей норме", - отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что на европейской территории России переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20-30% от нормы, ожидается летом только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга страны. Холоднее нормы, на 1-3 градуса, будет только в акватории Черного моря."Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето в Москве в целом будет благополучное. Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается. Однако без локальных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогноза, конечно, же не обойдется", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20210524/pogoda-1733583901.html

https://ria.ru/20210531/moskva-1734988584.html

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россия, евгений тишковец, москва, общество