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Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений
Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 31.05.2021
Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:22
2021-05-31T15:31
россия
минские соглашения
сергей лавров
евросоюз
португалия
оон
киев
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на Киев для выполнения минских соглашений, Москва рассчитывает, что сигнал был услышан.В настоящее время Португалия является страной-председателем в Евросоюзе."Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210513/ukraina-1732059118.html
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россия, минские соглашения, сергей лавров, евросоюз, португалия, оон, киев, в мире

Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений

15:22 31.05.2021 (обновлено: 15:31 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на Киев для выполнения минских соглашений, Москва рассчитывает, что сигнал был услышан.
В настоящее время Португалия является страной-председателем в Евросоюзе.
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"Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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