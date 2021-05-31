Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений
15:22 31.05.2021 (обновлено: 15:31 31.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на Киев для выполнения минских соглашений, Москва рассчитывает, что сигнал был услышан.
В настоящее время Португалия является страной-председателем в Евросоюзе.
"Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.