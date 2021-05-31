https://ria.ru/20210531/lavrov-1734946355.html

Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений

Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 31.05.2021

Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:22

2021-05-31T15:22

2021-05-31T15:31

россия

минские соглашения

сергей лавров

евросоюз

португалия

оон

киев

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой, что Россия призвала ЕС более активно воздействовать на Киев для выполнения минских соглашений, Москва рассчитывает, что сигнал был услышан.В настоящее время Португалия является страной-председателем в Евросоюзе."Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210513/ukraina-1732059118.html

https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html

россия

португалия

киев

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россия, минские соглашения, сергей лавров, евросоюз, португалия, оон, киев, в мире