https://ria.ru/20210531/krym-1734961469.html

Названы победители праймериз "Единой России" в Крыму

Названы победители праймериз "Единой России" в Крыму - РИА Новости, 31.05.2021

Названы победители праймериз "Единой России" в Крыму

Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Крыму стали три действующих депутата Госдумы и два... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:26

2021-05-31T16:26

2021-05-31T16:26

россия

владимир бобков

михаил шеремет

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

республика крым

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:26:3232:1844_1920x0_80_0_0_2f6bbfe164e68a1b1f74217829fd8069.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Крыму стали три действующих депутата Госдумы и два вице-премьера крымского правительства, сообщил секретарь регионального отделения партии, глава парламента Крыма Владимир Константинов.Праймериз "Единой России" завершились во всех регионах в воскресенье, в них приняли участие около 12 миллионов человек. При этом ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предварительном голосовании "Единой России" в Крыму в связи с предложением новой работы.В частности, по его словам, победителями предварительного голосования по одномандатным избирательным округам стали глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ №19), депутат Госдумы Константин Бахарев (округ №20) и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов (округ №21).При этом в десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.Константинов подчеркнул, что всего в праймериз в Крыму приняли участие более 300 тысяч человек.В нынешнем составе Госдумы Крым от "Единой России" представляют шесть депутатов: Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир бобков, михаил шеремет, наталья поклонская, госдума рф, единая россия, республика крым, политика