Названы победители праймериз "Единой России" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Крыму стали три действующих депутата Госдумы и два вице-премьера крымского правительства, сообщил секретарь регионального отделения партии, глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Праймериз "Единой России" завершились во всех регионах в воскресенье, в них приняли участие около 12 миллионов человек. При этом ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предварительном голосовании "Единой России" в Крыму в связи с предложением новой работы.
"Все наши кандидаты уже определены. Фавориты определись сразу. Это известные в Крыму люди", - сказал журналистам Константинов.
В частности, по его словам, победителями предварительного голосования по одномандатным избирательным округам стали глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ №19), депутат Госдумы Константин Бахарев (округ №20) и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов (округ №21).
При этом в десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
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Константинов подчеркнул, что всего в праймериз в Крыму приняли участие более 300 тысяч человек.
В нынешнем составе Госдумы Крым от "Единой России" представляют шесть депутатов: Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко.
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