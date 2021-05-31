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Туризм
https://ria.ru/20210531/krym-1734610003.html
Названа стоимость аренды жилья на самых популярных курортах Крыма
Названа стоимость аренды жилья на самых популярных курортах Крыма - РИА Новости, 31.05.2021
Названа стоимость аренды жилья на самых популярных курортах Крыма
Эксперты рассказали, сколько стоит аренда жилья на самых популярных курортах Крыма, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:39
2021-05-31T12:42
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
алушта
феодосия
судак
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоит аренда жилья на самых популярных курортах Крыма, сообщает Суточно.ру.По данным аналитиков, Ялта, Севастополь, Евпатория – самые востребованные крымские направления этим летом, на четвертом месте – Гурзуф, на пятом – Феодосия. Также в десятку вошли Алушта, Судак, Алупка, Симеиз и Партенит.По сравнению с летом 2019 года число бронирований жилья на полуострове в среднем выросло на 20 процентов. Самый большой прирост – в Ялте (+25 процентов), Гурзуфе (+22 процента), Севастополе (+20 процентов)."Мы ожидаем, что предстоящий летний сезон в Крыму будет гораздо активнее двух предыдущих. Спрос, по нашим прогнозам, превысит показатели лета 2020 и 2019 годов минимум на 20-30 процентов", – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья.Самая высокая стоимость бронирования в данный момент – в Ялте – 3840 рублей в среднем за сутки. По сравнению с летом 2019 годом цены здесь выросли на 12 процентов. Далее идет Гурзуф со средним чеком 3750 рублей за сутки (прирост +10 процентов). На третьем месте – Партенит – 2 940 рублей за сутки. В Алуште сутки проживания в среднем стоят 2900 рублей, в Алупке – 2840, в Евпатории – 2800, в Севастополе – 2770, в Судаке – 2660 рублей. Самая дешевая аренда оказалась в Феодосии и Симеизе: 2530 и 2460 рублей соответственно."Рост цен негативно отразился на продолжительности отдыха: люди стали бронировать жилье на меньший срок. Если летом 2019 года средняя длительность составляла 14 суток, то этим – уже 12 суток", – делится Юрий Кузнецов.
https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html
алушта
феодосия
судак
гурзуф
ялта
республика крым
евпатория
севастополь
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, алушта, феодосия, судак, новости - туризм, гурзуф, ялта, республика крым, евпатория, севастополь

Названа стоимость аренды жилья на самых популярных курортах Крыма

12:39 31.05.2021 (обновлено: 12:42 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоит аренда жилья на самых популярных курортах Крыма, сообщает Суточно.ру.
По данным аналитиков, Ялта, Севастополь, Евпатория – самые востребованные крымские направления этим летом, на четвертом месте – Гурзуф, на пятом – Феодосия.
Также в десятку вошли Алушта, Судак, Алупка, Симеиз и Партенит.
По сравнению с летом 2019 года число бронирований жилья на полуострове в среднем выросло на 20 процентов. Самый большой прирост – в Ялте (+25 процентов), Гурзуфе (+22 процента), Севастополе (+20 процентов).
"Мы ожидаем, что предстоящий летний сезон в Крыму будет гораздо активнее двух предыдущих. Спрос, по нашим прогнозам, превысит показатели лета 2020 и 2019 годов минимум на 20-30 процентов", – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья.
Самая высокая стоимость бронирования в данный момент – в Ялте – 3840 рублей в среднем за сутки. По сравнению с летом 2019 годом цены здесь выросли на 12 процентов. Далее идет Гурзуф со средним чеком 3750 рублей за сутки (прирост +10 процентов). На третьем месте – Партенит – 2 940 рублей за сутки.
В Алуште сутки проживания в среднем стоят 2900 рублей, в Алупке – 2840, в Евпатории – 2800, в Севастополе – 2770, в Судаке – 2660 рублей. Самая дешевая аренда оказалась в Феодосии и Симеизе: 2530 и 2460 рублей соответственно.
"Рост цен негативно отразился на продолжительности отдыха: люди стали бронировать жилье на меньший срок. Если летом 2019 года средняя длительность составляла 14 суток, то этим – уже 12 суток", – делится Юрий Кузнецов.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыАлуштаФеодосияСудакНовости - ТуризмГурзуфЯлтаРеспублика КрымЕвпаторияСевастополь
 
 
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