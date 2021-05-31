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Умер первый губернатор Приамурья Кривченко
Умер первый губернатор Приамурья Кривченко - РИА Новости, 31.05.2021
Умер первый губернатор Приамурья Кривченко
Первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер на 86-м году жизни, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:06
2021-05-31T06:06
2021-05-31T09:33
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая — РИА Новости. Первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер на 86-м году жизни, сообщает правительство региона.Он также выразил соболезнования родным и близким бывшего главы области.Альберт Кривченко родился в 1935 году. Был журналистом, работал в "Амурской правде" и ТАСС. В марте 1990-го его избрали народным депутатом РСФСР, членом комитета Верховного Совета по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.С 1991 по 1993 год был главой администрации Амурской области. Выйдя на пенсию, занимался сельским хозяйством, как член Союза писателей продолжал писать книги и стихи.
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амурская область, общество