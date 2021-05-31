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В Москве выявили 2614 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2614 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В Москве выявили 2614 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 614, Санкт-Петербурге - 822, Подмосковье - 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:17
2021-05-31T11:17
2021-05-31T11:17
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 614, Санкт-Петербурге - 822, Подмосковье - 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Туве - 6, Магаданской области - 4, Еврейской автономной области - 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество