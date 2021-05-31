https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734886700.html

В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021

В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время - 121 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:16

2021-05-31T11:16

2021-05-31T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

самарская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время - 121 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге - 40, в Нижегородской и Самарской областях - по 14.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

россия

москва

самарская область

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, самарская область