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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734886700.html
В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время - 121 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:16
2021-05-31T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
самарская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время - 121 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге - 40, в Нижегородской и Самарской областях - по 14.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, самарская область

В России за сутки умерли 339 пациентов с COVID-19

11:16 31.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 339 смертей с COVID-19, за все время - 121 501, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 339 смертей... За весь период по России умерло 121 501 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончались 55 человек, в Санкт-Петербурге - 40, в Нижегородской и Самарской областях - по 14.
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