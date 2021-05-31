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В России за сутки 6715 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 6715 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В России за сутки 6715 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 6 715 человек после COVID-19, за все время - 4 684 585, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:16
2021-05-31T11:16
2021-05-31T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 715 человек после COVID-19, за все время - 4 684 585, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 1877 человек, Санкт-Петербурге - 813, Подмосковье - 660.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество