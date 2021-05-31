В России выявили 8475 новых случаев COVID-19
11:16 31.05.2021 (обновлено: 12:30 31.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Накануне сообщалось о 9694 инфицированных — это максимальный показатель с марта. Темп прироста за сутки снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 339 человек, выписались после лечения — 6715. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2614 (днем ранее их было 3719), Санкт-Петербурге — 822, Подмосковье — 752, Ростовской области — 176, Воронежской — 143, Нижегородской — 141, Иркутской — 112, Саратовской — 109, Якутии — 100.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области, где заболел один человек. В Магаданской области их четверо, а в Туве — шестеро. На Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста нет.
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 071 917 человек, из них 121 501 умер, 4 684 585 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 169,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 170 миллионов. Более 3,5 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.