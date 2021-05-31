https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734886485.html

В России выявили 8475 новых случаев COVID-19

В России выявили 8475 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021

В России выявили 8475 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8475 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:16

2021-05-31T11:16

2021-05-31T12:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8475 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне сообщалось о 9694 инфицированных — это максимальный показатель с марта. Темп прироста за сутки снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 339 человек, выписались после лечения — 6715. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2614 (днем ранее их было 3719), Санкт-Петербурге — 822, Подмосковье — 752, Ростовской области — 176, Воронежской — 143, Нижегородской — 141, Иркутской — 112, Саратовской — 109, Якутии — 100.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области, где заболел один человек. В Магаданской области их четверо, а в Туве — шестеро. На Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста нет.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 071 917 человек, из них 121 501 умер, 4 684 585 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 169,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 170 миллионов. Более 3,5 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество