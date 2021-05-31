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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html
Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 - РИА Новости, 31.05.2021
Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми серьезными заболеваниями, заявил американский ученый и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T04:25
2021-05-31T10:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми серьезными заболеваниями, заявил американский ученый и эксперт по коронавирусу Питер Хотез.Хотез подчеркнул, что следует отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов для сбора всех необходимых образцов и других данных.Отдельно он отметил важность сотрудничества с Китаем по этому вопросу."Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции", — добавил Хотез.Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. В течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

04:25 31.05.2021 (обновлено: 10:17 31.05.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми серьезными заболеваниями, заявил американский ученый и эксперт по коронавирусу Питер Хотез.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", — сказал он в эфире телеканала NBC News.

Хотез подчеркнул, что следует отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов для сбора всех необходимых образцов и других данных.
Отдельно он отметил важность сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции", — добавил Хотез.
Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. В течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации.
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