https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 - РИА Новости, 31.05.2021

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми серьезными заболеваниями, заявил американский ученый и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T04:25

2021-05-31T04:25

2021-05-31T10:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с новыми серьезными заболеваниями, заявил американский ученый и эксперт по коронавирусу Питер Хотез.Хотез подчеркнул, что следует отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов для сбора всех необходимых образцов и других данных.Отдельно он отметил важность сотрудничества с Китаем по этому вопросу."Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции", — добавил Хотез.Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. В течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире