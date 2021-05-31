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Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у курильщиков

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у курильщиков - РИА Новости, 31.05.2021

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у курильщиков

У курящих людей COVID-19 чаще всего протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора во Всемирный день без табака. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:50

2021-05-31T03:50

2021-05-31T09:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У курящих людей COVID-19 чаще всего протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.В ведомстве отметили, что курение сигарет или других табачных изделий повышает риск заражения вирусом через рот. Кроме того, курящим грозит более тяжелое течение болезни, так как их легкие уже повреждены.Роспотребнадзор напоминает, что курение — одна из самых значительных угроз здоровью человека. Оно наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, онкологических заболеваний, сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а женщины — на 11.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество