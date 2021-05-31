https://ria.ru/20210531/konsultatsii-1734930177.html

Страны "ближневосточного квартета" договорились провести консультации

Страны "ближневосточного квартета" договорились провести консультации - РИА Новости, 31.05.2021

Страны "ближневосточного квартета" договорились провести консультации

Спецпредставители квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ) договорились провести очные консультации в ближайшей перспективе,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:23

2021-05-31T14:23

2021-05-31T14:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

владимир сафронков

ближний восток

оон

сша

россия

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спецпредставители квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ) договорились провести очные консультации в ближайшей перспективе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телеконференции спецпредставителей.В телеконференции от России участвовал спецпредставитель министра иностранных дел по БВУ Владимир Сафронков, от США – заместитель заместителя госсекретаря Хейди Амр, от ООН – спецкоординатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, от ЕС – спецпредставитель по БВУ Свен Коопманс."Было условлено провести очные консультации спецпредставителей квартета в регионе Ближнего Востока в ближайшей перспективе", - отмечается в сообщении. Кроме того, была подтверждена срочность оказания международной гуманитарной помощи в целях восстановления инфраструктурных объектов в секторе Газа, разрушенных в результате военных действий, добавили в МИД."В ходе заинтересованного обмена мнениями была дана высокая оценка энергичным шагам руководства Египта и других региональных партнеров, направленным на прекращение палестино-израильской вооруженной конфронтации. При этом акцентировалась необходимость наращивания коллективных посреднических усилий с тем, чтобы с упором на режим прекращения огня наладить конструктивный диалог между палестинцами и израильтянами на основе одобренной решениями ООН формулы "двух государств" – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

ближний восток

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, владимир сафронков, ближний восток, оон, сша, россия, в мире