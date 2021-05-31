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Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина
Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина - РИА Новости, 31.05.2021
Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина
Суд взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:44
2021-05-31T19:15
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
владимир милов
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".Заседание прошло в понедельник в Черемушкинском районном суде Москвы. Суд признал материалы, распространенные о Пригожине 15 октября 2020 года недостоверными, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию."Заслушав позиции сторон по делу и изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить следующие исковые требования... взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в сумме 60 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.Кроме того, суд обязал Милова удалить материалы из публичного доступа в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В противном случае, он будет обязан выплачивать неустойку в размере 1 тысячи рублей в день.Пресс-секретарь Черемушкинского суда Зоя Кравцова подтвердила РИА Новости, что суд взыскал с Милова 60 тысяч рублей по иску Пригожина.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".В апреле суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина, в мае - 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.
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конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, владимир милов, москва, происшествия

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина

17:44 31.05.2021 (обновлено: 19:15 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
Заседание прошло в понедельник в Черемушкинском районном суде Москвы. Суд признал материалы, распространенные о Пригожине 15 октября 2020 года недостоверными, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
"Заслушав позиции сторон по делу и изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить следующие исковые требования... взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в сумме 60 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд обязал Милова удалить материалы из публичного доступа в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В противном случае, он будет обязан выплачивать неустойку в размере 1 тысячи рублей в день.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 16:04
С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина
Пресс-секретарь Черемушкинского суда Зоя Кравцова подтвердила РИА Новости, что суд взыскал с Милова 60 тысяч рублей по иску Пригожина.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
В апреле суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина, в мае - 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.
 
Конкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинВладимир МиловМоскваПроисшествия
 
 
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