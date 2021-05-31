https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина - РИА Новости, 31.05.2021

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску бизнесмена Пригожина

Суд взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:44

2021-05-31T17:44

2021-05-31T19:15

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

владимир милов

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".Заседание прошло в понедельник в Черемушкинском районном суде Москвы. Суд признал материалы, распространенные о Пригожине 15 октября 2020 года недостоверными, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию."Заслушав позиции сторон по делу и изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить следующие исковые требования... взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в сумме 60 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.Кроме того, суд обязал Милова удалить материалы из публичного доступа в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В противном случае, он будет обязан выплачивать неустойку в размере 1 тысячи рублей в день.Пресс-секретарь Черемушкинского суда Зоя Кравцова подтвердила РИА Новости, что суд взыскал с Милова 60 тысяч рублей по иску Пригожина.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".В апреле суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина, в мае - 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210526/prigozhin-1734176888.html

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конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, владимир милов, москва, происшествия