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Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков - РИА Новости, 31.05.2021
Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли и разлетающихся семян одуванчиков, и дал недельный срок на... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:00
2021-05-31T10:00
радий хабиров
уфа
общество
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УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли и разлетающихся семян одуванчиков, и дал недельный срок на приведение города в надлежащий вид."У меня крайнее неудовольствие (по поводу того), как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал, вы встряхните его, пожалуйста", - обратился Хабиров к мэру города Сергею Грекову на оперативном совещании регионального правительства.Глава республики также призвал уфимские власти перераспределить средства и направить силы на уборку города. "На центральных улицах остатки строительного мусора лежат, по Уфе лежат брошенные машины. Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали. Довели до того, что весь вегетационный период прошел, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают", - сказал на совещании глава региона.Он также добавил, что дает недельный срок на уборку Уфы, и обещал лично проверить определенные участки города.
https://realty.ria.ru/20210504/oduvanchiki-1731102282.html
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радий хабиров, уфа, общество

Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков

10:00 31.05.2021
 
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
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УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли и разлетающихся семян одуванчиков, и дал недельный срок на приведение города в надлежащий вид.
"У меня крайнее неудовольствие (по поводу того), как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал, вы встряхните его, пожалуйста", - обратился Хабиров к мэру города Сергею Грекову на оперативном совещании регионального правительства.
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Глава республики также призвал уфимские власти перераспределить средства и направить силы на уборку города. "На центральных улицах остатки строительного мусора лежат, по Уфе лежат брошенные машины. Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали. Довели до того, что весь вегетационный период прошел, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают", - сказал на совещании глава региона.
Он также добавил, что дает недельный срок на уборку Уфы, и обещал лично проверить определенные участки города.
 
Радий ХабировУфаОбщество
 
 
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