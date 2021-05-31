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КНДР назвала своего истинного противника
КНДР назвала своего истинного противника - РИА Новости, 31.05.2021
КНДР назвала своего истинного противника
КНДР считает своим истинным противником не Южную Корею, а США, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T04:15
2021-05-31T09:25
южная корея
кндр (северная корея)
сша
в мире
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СЕУЛ, 31 мая — РИА Новости. КНДР считает своим истинным противником не Южную Корею, а США, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Так в Пхеньяне отреагировали на договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских ракет.Как пишет комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоль, это показывает, что США только используют своего союзника, но именно они выступают главным зачинщиком нестабильности на Корейском полуострове.По его словам, США рассчитывают "осуществить цель гегемонии" за счет Южной Кореи. Действия Вашингтона автор статьи сравнил с глупым поведением человека, который выдавливает себе глаза своими же пальцами. "Поговорка гласит: каков привет, таков ответ", — пишет Ким Мён Чхоль.Он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул ясно продемонстрировали свои агрессивные амбиции, поэтому у них нет права рассуждать об действиях КНДР по укреплению обороноспособности или о нарушении резолюций ООН с ее стороны.Двадцать первого мая президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин на саммите в Вашингтоне договорились отменить соглашение от 2012 года, согласно которому дальность полета южнокорейских баллитистических ракет ограничена 800 километрами.
https://ria.ru/20210527/kndr-1734415894.html
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южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

КНДР назвала своего истинного противника

04:15 31.05.2021 (обновлено: 09:25 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 31 мая — РИА Новости. КНДР считает своим истинным противником не Южную Корею, а США, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Так в Пхеньяне отреагировали на договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских ракет.
Как пишет комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоль, это показывает, что США только используют своего союзника, но именно они выступают главным зачинщиком нестабильности на Корейском полуострове.

"Наша цель — не южнокорейские войска, а США, находящиеся там, за океаном", — утверждает комментатор.

По его словам, США рассчитывают "осуществить цель гегемонии" за счет Южной Кореи. Действия Вашингтона автор статьи сравнил с глупым поведением человека, который выдавливает себе глаза своими же пальцами. "Поговорка гласит: каков привет, таков ответ", — пишет Ким Мён Чхоль.
Он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул ясно продемонстрировали свои агрессивные амбиции, поэтому у них нет права рассуждать об действиях КНДР по укреплению обороноспособности или о нарушении резолюций ООН с ее стороны.
Двадцать первого мая президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин на саммите в Вашингтоне договорились отменить соглашение от 2012 года, согласно которому дальность полета южнокорейских баллитистических ракет ограничена 800 километрами.
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