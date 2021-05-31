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Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей
Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей
Власти Китая решили разрешить семьям иметь по трое детей, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему, считает руководитель Центра экономических и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:01
2021-05-31T13:01
2021-05-31T13:01
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Китая решили разрешить семьям иметь по трое детей, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему, считает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.Ранее по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.Он отметил, что данная проблема нехватки населения в рабочем возрасте стоит уже сейчас, а через 10-15 лет обострится еще больше. "Поэтому было принято такое решение", - добавил Островский.Он также напомнил, что на протяжении многих лет в Китае существовал очень высокий естественный прирост населения. С 1949 года до конца ХХ века в стране произошел демографический переход от высокой рождаемости и высокой смертности к высокой рождаемости и низкой смертности.Как отмечает эксперт, китайские демографы ранее рассчитали, что "линия жизни" Китая проходит по границе 1,6 миллиарда человек - именно такую численность населения могут обеспечить природные ресурсы страны. В связи с этим предполагалось к середине XXI века достичь показателя нулевого прироста населения и держать уровень населения на отметке 1,4-1,5 млрд человек. Для этого и была в свое время введена политика "Одна семья - один ребенок", - обратил внимание эксперт.Со временем политика "Одна семья - один ребенок" привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. И в 2013 году власти пошли на ее ослабление. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. В настоящее время второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.Однако, по словам Островского, этих мер оказалось недостаточно. Хотя в Китае ежегодно обеспечивается от 11-12 миллионов новых рабочих мест, обеспечение экономики рабочей силой по-прежнему остается серьезным вызовом. Кроме того, выяснилось, что далеко не все семьи в Китае хотят ещё одного ребенка из-за роста цен на питание, жилье, здравоохранение, одежду и многое другое.Островский отметил, что власти КНР будут стимулировать семьи рожать третьего ребенка с помощью различных льгот, детских пособий, учебных пособий.
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китай, в мире
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Власти Китая решили разрешить семьям иметь по трое детей, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему, считает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский
.
Ранее по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.
"Последняя перепись населения (в Китае – ред.) показала, что если брать возрастную структуру населения, то идет рост числа стариков. И к 2050 году предполагается, что доля стариков составит более трети населения. Все это население надо обеспечивать пенсиями. Это довольно большая нагрузка на бюджет, и для того, чтобы решить эту проблему, необходимо иметь больше детей, чтобы через какое-то время они вошли в трудоспособный возраст и заняли рабочие места", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что данная проблема нехватки населения в рабочем возрасте стоит уже сейчас, а через 10-15 лет обострится еще больше. "Поэтому было принято такое решение", - добавил Островский.
Он также напомнил, что на протяжении многих лет в Китае
существовал очень высокий естественный прирост населения. С 1949 года до конца ХХ века в стране произошел демографический переход от высокой рождаемости и высокой смертности к высокой рождаемости и низкой смертности.
Как отмечает эксперт, китайские демографы ранее рассчитали, что "линия жизни" Китая проходит по границе 1,6 миллиарда человек - именно такую численность населения могут обеспечить природные ресурсы страны. В связи с этим предполагалось к середине XXI века достичь показателя нулевого прироста населения и держать уровень населения на отметке 1,4-1,5 млрд человек. Для этого и была в свое время введена политика "Одна семья - один ребенок", - обратил внимание эксперт.
"Выяснилось, что рост населения идет достаточно медленно. Но самое страшное в том, что образовалось большое количество стариков от того уровня рождаемости 1950-х годов. При этом молодежи мало, так как в каждой семье было только по одному ребенку", - отметил Островский.
Со временем политика "Одна семья - один ребенок" привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. И в 2013 году власти пошли на ее ослабление. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. В настоящее время второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.
Однако, по словам Островского, этих мер оказалось недостаточно. Хотя в Китае ежегодно обеспечивается от 11-12 миллионов новых рабочих мест, обеспечение экономики рабочей силой по-прежнему остается серьезным вызовом. Кроме того, выяснилось, что далеко не все семьи в Китае хотят ещё одного ребенка из-за роста цен на питание, жилье, здравоохранение, одежду и многое другое.
Островский отметил, что власти КНР будут стимулировать семьи рожать третьего ребенка с помощью различных льгот, детских пособий, учебных пособий.