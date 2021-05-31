https://ria.ru/20210531/kitay-1734913029.html

Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей

Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей

Власти Китая решили разрешить семьям иметь по трое детей, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему, считает руководитель Центра экономических и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:01

2021-05-31T13:01

2021-05-31T13:01

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967654_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_964432e778393c960f82f5a678cbf165.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Китая решили разрешить семьям иметь по трое детей, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пенсионную систему, считает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.Ранее по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.Он отметил, что данная проблема нехватки населения в рабочем возрасте стоит уже сейчас, а через 10-15 лет обострится еще больше. "Поэтому было принято такое решение", - добавил Островский.Он также напомнил, что на протяжении многих лет в Китае существовал очень высокий естественный прирост населения. С 1949 года до конца ХХ века в стране произошел демографический переход от высокой рождаемости и высокой смертности к высокой рождаемости и низкой смертности.Как отмечает эксперт, китайские демографы ранее рассчитали, что "линия жизни" Китая проходит по границе 1,6 миллиарда человек - именно такую численность населения могут обеспечить природные ресурсы страны. В связи с этим предполагалось к середине XXI века достичь показателя нулевого прироста населения и держать уровень населения на отметке 1,4-1,5 млрд человек. Для этого и была в свое время введена политика "Одна семья - один ребенок", - обратил внимание эксперт.Со временем политика "Одна семья - один ребенок" привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. И в 2013 году власти пошли на ее ослабление. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. В настоящее время второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.Однако, по словам Островского, этих мер оказалось недостаточно. Хотя в Китае ежегодно обеспечивается от 11-12 миллионов новых рабочих мест, обеспечение экономики рабочей силой по-прежнему остается серьезным вызовом. Кроме того, выяснилось, что далеко не все семьи в Китае хотят ещё одного ребенка из-за роста цен на питание, жилье, здравоохранение, одежду и многое другое.Островский отметил, что власти КНР будут стимулировать семьи рожать третьего ребенка с помощью различных льгот, детских пособий, учебных пособий.

https://ria.ru/20210419/kitaytsy-1728853191.html

https://ria.ru/20201224/kitay-1590792444.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире