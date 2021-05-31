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В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких
В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 31.05.2021
В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких
Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:45
2021-05-31T17:23
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19, сообщает областной Минздрав.Заболевание началось для маленькой жительницы Кирова с небольшого повышения температуры и слабости, но дня через два состояние улучшилось, температура спала. Однако еще через несколько дней симптомы появились у отца девочки. Тогда на COVID-19 обследовали всю семью, результаты оказались положительными.Еще через пару дней у девочки температура поднялась до 39 и ее не удавалось сбить. Мать вызвала скорую помощь, которая отвезла ребенка в основной инфекционный госпиталь, где выявили стопроцентное поражение легких. Около месяца девочка провела в реанимации на искусственной вентиляции легких.После того как коронавирус удалось победить, ее перевели на долечивание и реабилитацию в Кировскую областную детскую клиническую больницу. Как рассказала главный врач Наталья Муратова, там девочка провела еще около месяца, тактика лечения согласовывалась с коллегами из федерального центра."В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210528/serdtse-1734516772.html
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киров, кировская область

В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких

16:45 31.05.2021 (обновлено: 17:23 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19, сообщает областной Минздрав.
Заболевание началось для маленькой жительницы Кирова с небольшого повышения температуры и слабости, но дня через два состояние улучшилось, температура спала. Однако еще через несколько дней симптомы появились у отца девочки. Тогда на COVID-19 обследовали всю семью, результаты оказались положительными.
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Еще через пару дней у девочки температура поднялась до 39 и ее не удавалось сбить. Мать вызвала скорую помощь, которая отвезла ребенка в основной инфекционный госпиталь, где выявили стопроцентное поражение легких. Около месяца девочка провела в реанимации на искусственной вентиляции легких.
После того как коронавирус удалось победить, ее перевели на долечивание и реабилитацию в Кировскую областную детскую клиническую больницу. Как рассказала главный врач Наталья Муратова, там девочка провела еще около месяца, тактика лечения согласовывалась с коллегами из федерального центра.
"В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей", — говорится в сообщении.
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