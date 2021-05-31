https://ria.ru/20210531/kirov-1734967435.html

В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких

В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 31.05.2021

В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких

Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:45

2021-05-31T16:45

2021-05-31T17:23

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19, сообщает областной Минздрав.Заболевание началось для маленькой жительницы Кирова с небольшого повышения температуры и слабости, но дня через два состояние улучшилось, температура спала. Однако еще через несколько дней симптомы появились у отца девочки. Тогда на COVID-19 обследовали всю семью, результаты оказались положительными.Еще через пару дней у девочки температура поднялась до 39 и ее не удавалось сбить. Мать вызвала скорую помощь, которая отвезла ребенка в основной инфекционный госпиталь, где выявили стопроцентное поражение легких. Около месяца девочка провела в реанимации на искусственной вентиляции легких.После того как коронавирус удалось победить, ее перевели на долечивание и реабилитацию в Кировскую областную детскую клиническую больницу. Как рассказала главный врач Наталья Муратова, там девочка провела еще около месяца, тактика лечения согласовывалась с коллегами из федерального центра."В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210528/serdtse-1734516772.html

https://ria.ru/20210427/podmoskove-1730113872.html

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