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Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов
Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 31.05.2021
Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов
Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, соответствующие уведомления (НОТАМ, от... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:10
2021-05-31T18:17
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, соответствующие уведомления (НОТАМ, от англ. Notice To Airmen) распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра."Всем операторам воздушных судов, зарегистрированные в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь", - говорится в уведомлении."Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены", - отмечается в документеИз этих ограничений исключены рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. НОТАМ действуют с 11.56 EST 28 мая 2021 года до 23.59 EST 27 августа (с 19.56 мск 28 мая 2021 года до 07.59 мск 28 августа) 2021 года.По данным РИА Новости, самолеты "Белавиа" выполняли пять рейсов в неделю на Кипр. В связи с началом туристического сезона планировалось расширить программу полетов. Сейчас на табло аэропорта Ларнака стоит по одному рейсу "Белавиа" на 1 и 2 июня.Вместе с тем сама авиакомпания сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
https://ria.ru/20210529/dogovor-1734691982.html
https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, в мире, кипр

Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов

18:10 31.05.2021 (обновлено: 18:17 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, соответствующие уведомления (НОТАМ, от англ. Notice To Airmen) распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.
"Всем операторам воздушных судов, зарегистрированные в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.
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"Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены", - отмечается в документе
Из этих ограничений исключены рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. НОТАМ действуют с 11.56 EST 28 мая 2021 года до 23.59 EST 27 августа (с 19.56 мск 28 мая 2021 года до 07.59 мск 28 августа) 2021 года.
По данным РИА Новости, самолеты "Белавиа" выполняли пять рейсов в неделю на Кипр. В связи с началом туристического сезона планировалось расширить программу полетов. Сейчас на табло аэропорта Ларнака стоит по одному рейсу "Белавиа" на 1 и 2 июня.
Вместе с тем сама авиакомпания сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaБелавиаВ миреКипр
 
 
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