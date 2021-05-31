https://ria.ru/20210531/kiev-1734855211.html

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы - РИА Новости, 31.05.2021

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом он написал в Facebook. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T02:00

2021-05-31T02:00

2021-05-31T08:35

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

москва

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом он написал в Facebook.Акцию он приурочил к Дню Киева. На билбордах, частности, написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Гончаренко не раз выступал с громкими высказываниями в адрес России. Так, он заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине, так как это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы", и еще сто лет назад там "разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Кроме того, Гончаренко известен как активный участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей.

россия

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире