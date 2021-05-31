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В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы - РИА Новости, 31.05.2021
В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом он написал в Facebook. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T02:00
2021-05-31T08:35
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом он написал в Facebook.Акцию он приурочил к Дню Киева. На билбордах, частности, написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали". Гончаренко не раз выступал с громкими высказываниями в адрес России. Так, он заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине, так как это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы", и еще сто лет назад там "разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Кроме того, Гончаренко известен как активный участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей.
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россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы

02:00 31.05.2021 (обновлено: 08:35 31.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом он написал в Facebook.
Акцию он приурочил к Дню Киева. На билбордах, частности, написано: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".
Гончаренко не раз выступал с громкими высказываниями в адрес России. Так, он заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине, так как это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы", и еще сто лет назад там "разговаривали на мове". Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.
Кроме того, Гончаренко известен как активный участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей.
 
РоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныМоскваКиевУкраинаВ мире
 
 
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