https://ria.ru/20210531/khadzh-1734902094.html

Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом

Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом - РИА Новости, 31.05.2021

Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом

Въезд в Саудовскую Аравию на хадж не станет проблемой для паломников, привитых российскими вакцинами от COVID-19, выразил мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:18

2021-05-31T12:18

2021-05-31T12:18

религия и мировоззрение

россия

рушан аббясов

воз

саудовская аравия

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МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Въезд в Саудовскую Аравию на хадж не станет проблемой для паломников, привитых российскими вакцинами от COVID-19, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами. В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".Хадж в этом году ориентировочно ожидается 20 июля. Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html

https://ria.ru/20210524/khadzh-1733616414.html

россия

саудовская аравия

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россия, рушан аббясов, воз, саудовская аравия