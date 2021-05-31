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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210531/khadzh-1734902094.html
Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом
Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом - РИА Новости, 31.05.2021
Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом
Въезд в Саудовскую Аравию на хадж не станет проблемой для паломников, привитых российскими вакцинами от COVID-19, выразил мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:18
2021-05-31T12:18
религия и мировоззрение
россия
рушан аббясов
воз
саудовская аравия
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МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Въезд в Саудовскую Аравию на хадж не станет проблемой для паломников, привитых российскими вакцинами от COVID-19, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами. В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".Хадж в этом году ориентировочно ожидается 20 июля. Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html
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россия, рушан аббясов, воз, саудовская аравия

Муфтий: участие вакцинированных россиян в хадже все еще под вопросом

12:18 31.05.2021
 
© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 31 мая- РИА Новости. Въезд в Саудовскую Аравию на хадж не станет проблемой для паломников, привитых российскими вакцинами от COVID-19, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
"Вопрос по хаджу пока еще не понятен, потому что на сегодняшний день Саудовская Аравия еще не выставила требования, которые нужны для оформления поездки паломника, и до сих пор мы не знаем состоится ли для зарубежных участников хадж в этом году или будут какие-то ограничения. Касательно вакцинации - это сопутствующий вопрос, как только будут прояснены остальные требования, то с вакцинацией, думаю, проблем не будет, более 70 стран покупают нашу вакцину, вакцинируют своих граждан, думаю, это не станет трудностью", - сказал Аббясов.
Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами. В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".
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Хадж в этом году ориентировочно ожидается 20 июля. Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
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Религия и мировоззрениеРоссияРушан АббясовВОЗСаудовская Аравия
 
 
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