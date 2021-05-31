https://ria.ru/20210531/katar-1735011963.html
Катар назвал условие для въезда туристов из России
Катар назвал условие для въезда туристов из России - РИА Новости, 31.05.2021
Катар назвал условие для въезда туристов из России
Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V", РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:21
2021-05-31T21:21
2021-05-31T21:21
туризм
вакцина "спутник v"
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.Делегация совета примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Катар будет страной-почетным гостем нынешнего форума."Вопрос въезда туристов - сложный вопрос, который состоит из двух аспектов: какие вакцины признаются какой-либо страной и документами о вакцинации. В рамках первого пункта Катар согласует свои действия со списком одобренных ВОЗ вакцин и признает все из них. Во-вторых, Qatar Airways является активным участником Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и программы цифрового проездного билета IATA с согласованием записей о вакцинации и отчетов о результатах ПЦР-тестов. С внедрением программы цифрового проездного IATA по всему миру и в надежде, что "Спутник V" будет включен в список признанных ВОЗ вакцин в скором времени, мы надеемся, что Катар сможет принять российских туристов", - сказал Тренкель.По его словам, все меры в первую очередь должны быть одобрены регулирующими органами министерства здравоохранения Катара, которое постоянно изучает ситуацию и выносит рекомендации.
https://ria.ru/20210531/reys-1734943383.html
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вакцина "спутник v", россия, туризм, qatar airways, воз, катар, в мире