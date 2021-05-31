Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210531/katar-1735011963.html
Катар назвал условие для въезда туристов из России
Катар назвал условие для въезда туристов из России - РИА Новости, 31.05.2021
Катар назвал условие для въезда туристов из России
Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V", РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:21
2021-05-31T21:21
туризм
вакцина "спутник v"
россия
туризм
qatar airways
воз
катар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576490924_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_65ab972436f1aff8af5475abad9723ee.jpg
ДОХА, 31 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.Делегация совета примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Катар будет страной-почетным гостем нынешнего форума."Вопрос въезда туристов - сложный вопрос, который состоит из двух аспектов: какие вакцины признаются какой-либо страной и документами о вакцинации. В рамках первого пункта Катар согласует свои действия со списком одобренных ВОЗ вакцин и признает все из них. Во-вторых, Qatar Airways является активным участником Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и программы цифрового проездного билета IATA с согласованием записей о вакцинации и отчетов о результатах ПЦР-тестов. С внедрением программы цифрового проездного IATA по всему миру и в надежде, что "Спутник V" будет включен в список признанных ВОЗ вакцин в скором времени, мы надеемся, что Катар сможет принять российских туристов", - сказал Тренкель.По его словам, все меры в первую очередь должны быть одобрены регулирующими органами министерства здравоохранения Катара, которое постоянно изучает ситуацию и выносит рекомендации.
https://ria.ru/20210531/reys-1734943383.html
россия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576490924_96:0:936:630_1920x0_80_0_0_91d2960ed36abd6e91db5aa36dc07fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, туризм, qatar airways, воз, катар, в мире

Катар назвал условие для въезда туристов из России

21:21 31.05.2021
 
© Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре.Катар.
Катар.
© Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре.
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.
Делегация совета примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Катар будет страной-почетным гостем нынешнего форума.
"Вопрос въезда туристов - сложный вопрос, который состоит из двух аспектов: какие вакцины признаются какой-либо страной и документами о вакцинации. В рамках первого пункта Катар согласует свои действия со списком одобренных ВОЗ вакцин и признает все из них. Во-вторых, Qatar Airways является активным участником Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и программы цифрового проездного билета IATA с согласованием записей о вакцинации и отчетов о результатах ПЦР-тестов. С внедрением программы цифрового проездного IATA по всему миру и в надежде, что "Спутник V" будет включен в список признанных ВОЗ вакцин в скором времени, мы надеемся, что Катар сможет принять российских туристов", - сказал Тренкель.
По его словам, все меры в первую очередь должны быть одобрены регулирующими органами министерства здравоохранения Катара, которое постоянно изучает ситуацию и выносит рекомендации.
Самолет авиакомпании Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 15:14
Qatar Airways планирует увеличить число рейсов в Россию
 
ТуризмВакцина "Спутник V"РоссияТуризмQatar AirwaysВОЗКатарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния