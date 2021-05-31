https://ria.ru/20210531/kamchatka-1734871195.html

Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета

Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета - РИА Новости, 31.05.2021

Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета

Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:50

2021-05-31T09:50

2021-05-31T10:28

ростелеком

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ХАБАРОВСК / ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком", сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева."В 15.06 по камчатскому времени был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов "Ростелекома" отсутствует интернет и частично телефонная связь", - сказала Бабаева.По ее словам, причины сбоя связи пока неизвестны, устанавливаются.Как передаёт корреспондент РИА Новости с Камчатки, с 15.10 на территории нет сотовой связи у провайдеров "Билайн", "Мегафон", Tele2, также отсутствует мобильный интернет, кабельное ТВ. Иногда просачиваются смс.Компания "Ростелеком" является основным поставщиком услуг связи на полуострове.Причиной аварии у Ростелекома, которая оставила без телефонной связи и интернета большую часть Камчатки, стал обрыв кабеля при проведении земляных работ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева.Число абонентов, оставшихся без связи, уточняется, добавила Бабаева.

https://ria.ru/20210412/rostelekom-1727863894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком