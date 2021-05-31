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Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета - РИА Новости, 31.05.2021
Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:50
2021-05-31T10:28
ростелеком
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ХАБАРОВСК / ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком", сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева."В 15.06 по камчатскому времени был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов "Ростелекома" отсутствует интернет и частично телефонная связь", - сказала Бабаева.По ее словам, причины сбоя связи пока неизвестны, устанавливаются.Как передаёт корреспондент РИА Новости с Камчатки, с 15.10 на территории нет сотовой связи у провайдеров "Билайн", "Мегафон", Tele2, также отсутствует мобильный интернет, кабельное ТВ. Иногда просачиваются смс.Компания "Ростелеком" является основным поставщиком услуг связи на полуострове.Причиной аварии у Ростелекома, которая оставила без телефонной связи и интернета большую часть Камчатки, стал обрыв кабеля при проведении земляных работ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева.Число абонентов, оставшихся без связи, уточняется, добавила Бабаева.
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ростелеком

Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета

09:50 31.05.2021 (обновлено: 10:28 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ХАБАРОВСК / ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Абоненты на Камчатке остались без интернета и частично без телефонной связи из-за аварии у компании "Ростелеком", сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева.
"В 15.06 по камчатскому времени был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов "Ростелекома" отсутствует интернет и частично телефонная связь", - сказала Бабаева.
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"Ростелеком" опроверг сообщения о выемке документов
По ее словам, причины сбоя связи пока неизвестны, устанавливаются.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с Камчатки, с 15.10 на территории нет сотовой связи у провайдеров "Билайн", "Мегафон", Tele2, также отсутствует мобильный интернет, кабельное ТВ. Иногда просачиваются смс.
Компания "Ростелеком" является основным поставщиком услуг связи на полуострове.
Причиной аварии у Ростелекома, которая оставила без телефонной связи и интернета большую часть Камчатки, стал обрыв кабеля при проведении земляных работ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Дина Бабаева.
"Специалисты "Ростелекома" прибыли на место повреждения. Причина - обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ (обнаружена вырытая траншея). Ведутся восстановительные работы", - рассказала Бабаева.
Число абонентов, оставшихся без связи, уточняется, добавила Бабаева.
 
Ростелеком
 
 
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