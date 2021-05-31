https://ria.ru/20210531/iphone-1734976671.html

Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro

Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro - РИА Новости, 31.05.2021

Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro

Дорогие версии iPhone 13 будут оснащаться экранами с поддержкой высокочастотного обновления изображения. Производством 120-герцовых панелей для Apple займется... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:30

2021-05-31T17:30

2021-05-31T17:30

наука

samsung

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дорогие версии iPhone 13 будут оснащаться экранами с поддержкой высокочастотного обновления изображения. Производством 120-герцовых панелей для Apple займется компания Samsung, сообщает южнокорейское издание Thelec.Американский технологический гигант разместил дополнительный заказ на десятки миллионов OLED-панелей для iPhone нового поколения. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат 120-герцовые экраны, выполненные по технологии LTPO, благодаря которой можно гибко регулировать частоту отображения картинки.Будущим же iPhone 13 (без приставки Pro) достанутся дисплеи значительно проще, с привычными 60 Гц. Их производством занялись LG и китайская компания BOE, которые уже начали отгружать комплектующие.Презентация нового поколения смартфонов Apple ожидается в сентябре 2021 года. В семейство iPhone 13 будет входить несколько моделей, которые получат новый процессор A15 Bionic.

https://ria.ru/20210511/ios-1730687884.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, apple, технологии