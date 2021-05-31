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Наука
https://ria.ru/20210531/iphone-1734976671.html
Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro
Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro - РИА Новости, 31.05.2021
Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro
Дорогие версии iPhone 13 будут оснащаться экранами с поддержкой высокочастотного обновления изображения. Производством 120-герцовых панелей для Apple займется... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:30
2021-05-31T17:30
наука
samsung
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дорогие версии iPhone 13 будут оснащаться экранами с поддержкой высокочастотного обновления изображения. Производством 120-герцовых панелей для Apple займется компания Samsung, сообщает южнокорейское издание Thelec.Американский технологический гигант разместил дополнительный заказ на десятки миллионов OLED-панелей для iPhone нового поколения. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат 120-герцовые экраны, выполненные по технологии LTPO, благодаря которой можно гибко регулировать частоту отображения картинки.Будущим же iPhone 13 (без приставки Pro) достанутся дисплеи значительно проще, с привычными 60 Гц. Их производством занялись LG и китайская компания BOE, которые уже начали отгружать комплектующие.Презентация нового поколения смартфонов Apple ожидается в сентябре 2021 года. В семейство iPhone 13 будет входить несколько моделей, которые получат новый процессор A15 Bionic.
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samsung, apple iphone, apple, технологии

Названа главная особенность будущих iPhone 13 Pro

17:30 31.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дорогие версии iPhone 13 будут оснащаться экранами с поддержкой высокочастотного обновления изображения. Производством 120-герцовых панелей для Apple займется компания Samsung, сообщает южнокорейское издание Thelec.
Американский технологический гигант разместил дополнительный заказ на десятки миллионов OLED-панелей для iPhone нового поколения. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат 120-герцовые экраны, выполненные по технологии LTPO, благодаря которой можно гибко регулировать частоту отображения картинки.
Будущим же iPhone 13 (без приставки Pro) достанутся дисплеи значительно проще, с привычными 60 Гц. Их производством занялись LG и китайская компания BOE, которые уже начали отгружать комплектующие.
Презентация нового поколения смартфонов Apple ожидается в сентябре 2021 года. В семейство iPhone 13 будет входить несколько моделей, которые получат новый процессор A15 Bionic.
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