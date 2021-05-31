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Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей
Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей - РИА Новости, 31.05.2021
Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей
Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:38
2021-05-31T10:38
россия
александра федорова
павел грудинин
совхоз имени ленина
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.Как следует из определения суда, ВС отклонил кассационные жалобы Грудинина, а также привлеченных к делу в качестве третьих лиц его детей – Антона, Александры и Дарьи, работника совхоза Александра Федорова и самого совхоза, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Доводы кассационных жалоб… были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела", - говорится в определении.Арбитражный суд Московской области в октябре 2019 года частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены ответчика, заявленный в интересах сельхозпредприятия. Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердили апелляционный и окружной суды.По мнению истцов, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Эта сделка в 2018 году была признана судами незаконной. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмента".Суды рассматривали спор повторно. Сначала две инстанции полностью отклонили иск, но окружной суд отправил дело на пересмотр. Тогда к спору в качестве соистца присоединилась экс-супруга Грудинина, владевшая 42% акций совхоза, а в качестве третьих лиц – их несовершеннолетние дети, а также Федоров.Грудинин ранее просил арбитражный суд Московского округа приостановить исполнение решения. Он заявлял, что это исполнение решения приведет к его банкротству, что повлечет существенные затруднения основной хозяйственной деятельности и неблагоприятные социальные последствия для совхоза. Суд, однако, ответчику отказал.
https://ria.ru/20200317/1568744154.html
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россия, александра федорова, павел грудинин, совхоз имени ленина, московская область (подмосковье), политика

Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина более миллиарда рублей

10:38 31.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскали с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
Как следует из определения суда, ВС отклонил кассационные жалобы Грудинина, а также привлеченных к делу в качестве третьих лиц его детей – Антона, Александры и Дарьи, работника совхоза Александра Федорова и самого совхоза, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Доводы кассационных жалоб… были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела", - говорится в определении.
Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
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Арбитражный суд Московской области в октябре 2019 года частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены ответчика, заявленный в интересах сельхозпредприятия. Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда упущенной выгоды. Первая инстанция удовлетворила только первую часть требований. Это решение затем подтвердили апелляционный и окружной суды.
По мнению истцов, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Эта сделка в 2018 году была признана судами незаконной. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмента".
Суды рассматривали спор повторно. Сначала две инстанции полностью отклонили иск, но окружной суд отправил дело на пересмотр. Тогда к спору в качестве соистца присоединилась экс-супруга Грудинина, владевшая 42% акций совхоза, а в качестве третьих лиц – их несовершеннолетние дети, а также Федоров.
Грудинин ранее просил арбитражный суд Московского округа приостановить исполнение решения. Он заявлял, что это исполнение решения приведет к его банкротству, что повлечет существенные затруднения основной хозяйственной деятельности и неблагоприятные социальные последствия для совхоза. Суд, однако, ответчику отказал.
Артем Грудинин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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РоссияАлександра ФедороваПавел ГрудининСовхоз имени ЛенинаМосковская область (Подмосковье)Политика
 
 
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