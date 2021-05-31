https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734968008.html

Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском

Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском - РИА Новости, 31.05.2021

Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском

Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко победил в отборе для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:49

2021-05-31T16:49

2021-05-31T16:49

госдума рф

единая россия

новосибирская область

политика

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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко победил в отборе для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в Искитимском округе Новосибирской области, ему проиграл член генсовета ЕР Александр Борматов, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.Согласно результатам, в одномандатном избирательном округе Старостенко набрал 10 359 голосов, а его известный соперник Борматов – чуть более 7 тысяч голосов. При этом результаты Старостенко при голосовании по партийным спискам оказались примерно вдвое ниже – 5842 голоса. У Борматова – 6 тысяч голосов.В целом победителем праймериз в Новосибирской области стал первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, набравший почти 53 тысячи голосов. На втором месте – ректор Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна Наталья Багрова, на третьем – действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев.В соседней Омской области праймериз ЕР выиграла мэр Омска Оксана Фадина, которая набрала более 41 тысячи голосов.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

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госдума рф, единая россия, новосибирская область, политика