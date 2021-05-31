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Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском
Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском - РИА Новости, 31.05.2021
Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском
Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко победил в отборе для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:49
2021-05-31T16:49
госдума рф
единая россия
новосибирская область
политика
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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко победил в отборе для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в Искитимском округе Новосибирской области, ему проиграл член генсовета ЕР Александр Борматов, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.Согласно результатам, в одномандатном избирательном округе Старостенко набрал 10 359 голосов, а его известный соперник Борматов – чуть более 7 тысяч голосов. При этом результаты Старостенко при голосовании по партийным спискам оказались примерно вдвое ниже – 5842 голоса. У Борматова – 6 тысяч голосов.В целом победителем праймериз в Новосибирской области стал первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, набравший почти 53 тысячи голосов. На втором месте – ректор Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна Наталья Багрова, на третьем – действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев.В соседней Омской области праймериз ЕР выиграла мэр Омска Оксана Фадина, которая набрала более 41 тысячи голосов.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
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госдума рф, единая россия, новосибирская область, политика

Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском

16:49 31.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко победил в отборе для участия в выборах депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в Искитимском округе Новосибирской области, ему проиграл член генсовета ЕР Александр Борматов, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.
Согласно результатам, в одномандатном избирательном округе Старостенко набрал 10 359 голосов, а его известный соперник Борматов – чуть более 7 тысяч голосов. При этом результаты Старостенко при голосовании по партийным спискам оказались примерно вдвое ниже – 5842 голоса. У Борматова – 6 тысяч голосов.
В целом победителем праймериз в Новосибирской области стал первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, набравший почти 53 тысячи голосов. На втором месте – ректор Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна Наталья Багрова, на третьем – действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев.
В соседней Омской области праймериз ЕР выиграла мэр Омска Оксана Фадина, которая набрала более 41 тысячи голосов.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 15:25
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
 
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