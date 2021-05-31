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В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз - РИА Новости, 31.05.2021
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
"Единая Россия" подводит итоги предварительного голосования по кандидатам в депутаты, которое проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:25
2021-05-31T17:03
россия
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Единая Россия" подводит итоги предварительного голосования по кандидатам в депутаты, которое проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек.Председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин подчеркнул, что партия дорожит мнением избирателей и представит в сентябре всех победителей как по одномандатным округам, так и по спискам, но возможны дополнения.Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.Член оргкомитета по проведению праймериз, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков напомнил, что предварительное голосование — обязательная уставная процедура, без которой кандидата не допустят до участия в выборах.В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках, в остальных, включая Москву, — только онлайн. Часть субъектов уже подвели итоги.Кандидаты-лидерыСюрпризом стала Томская область, где лидерство по списку занял руководитель центрального штаба "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев. Этот представитель волонтерского движения обошел маститых партийцев.Победителями праймериз в Москве по списку стали главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин. В десятку также вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и другие.Также в столице уже подсчитали голоса по одномандатным округам. Их представят ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов и другие.Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил от родной для него Саратовской области. Кроме того, известно, что от Кировской области в выборах примет участие член Общественной палаты, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая набрала больше всего голосов.Действующий депутат Госдумы Виталий Милонов стал лидером праймериз "Единой России" по Южному одномандатному избирательному округу, а спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и действующий депутат Госдумы Сергей Боярский победили по спискам.Первая в мире женщина-космонавт, сейчас — депутат Госдумы Валентина Терешкова победила от Ярославской области.В Свердловской области первое место у губернатора Евгения Куйвашева. В тройку лидеров также вошли российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и депутат Госдумы Павел Крашенинников. В Ульяновской области победил депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.Также сообщалось, что экс-солистка "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в предварительном голосовании от Ивановской области, но пока проигрывает.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
https://ria.ru/20210524/ataka-1733630403.html
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россия, госдума рф, единая россия, политика

В "Единой России" подвели первые итоги праймериз

15:25 31.05.2021 (обновлено: 17:03 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Единая Россия" подводит итоги предварительного голосования по кандидатам в депутаты, которое проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек.
Председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин подчеркнул, что партия дорожит мнением избирателей и представит в сентябре всех победителей как по одномандатным округам, так и по спискам, но возможны дополнения.
Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
Член оргкомитета по проведению праймериз, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков напомнил, что предварительное голосование — обязательная уставная процедура, без которой кандидата не допустят до участия в выборах.
В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках, в остальных, включая Москву, — только онлайн. Часть субъектов уже подвели итоги.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Д. Медведев дал старт подсчету голосов праймериз
Председатель партии Единая Россия Д. Медведев дал старт подсчету голосов праймериз - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Д. Медведев дал старт подсчету голосов праймериз

Кандидаты-лидеры

Сюрпризом стала Томская область, где лидерство по списку занял руководитель центрального штаба "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев. Этот представитель волонтерского движения обошел маститых партийцев.
Победителями праймериз в Москве по списку стали главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин. В десятку также вошли замминистра обороны Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист Владимир Машков, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и другие.
Также в столице уже подсчитали голоса по одномандатным округам. Их представят ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов и другие.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил от родной для него Саратовской области. Кроме того, известно, что от Кировской области в выборах примет участие член Общественной палаты, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая набрала больше всего голосов.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:53
Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке
Действующий депутат Госдумы Виталий Милонов стал лидером праймериз "Единой России" по Южному одномандатному избирательному округу, а спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и действующий депутат Госдумы Сергей Боярский победили по спискам.
Первая в мире женщина-космонавт, сейчас — депутат Госдумы Валентина Терешкова победила от Ярославской области.
В Свердловской области первое место у губернатора Евгения Куйвашева. В тройку лидеров также вошли российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
В Ульяновской области победил депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Также сообщалось, что экс-солистка "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в предварительном голосовании от Ивановской области, но пока проигрывает.
Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:18
Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
 
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